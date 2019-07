Přestupy NHL ONLINE: Chicago dál mění, tentokrát přivedlo Nylandera | iSport.cz

VÝMĚNA - V Buffalu už se dál nehodlali soustředit na vývoj osmičky draftu z roku 2016 Alexandera Nylandera a majitele pouhých 19 startů v NHL vyměnili do Chicaga. Tedy do klubu, kde kdysi hrával i jeho slavný otec Michael. Tým Blackhawks za něj obětoval současného mistra světa Henriho Jokiharjua, který v minulém ročníku poprvé naskočil do NHL a ve 38 zápasech si připsal 12 asistencí.

In 165 career regular-season games with Rochester, the 21-year-old forward scored 86 points (30G, 56A), while also playing in three Calder Cup Playoff games. #Blackhawks https://t.co/gFLoXMA56f

#Blackhawks forward Alex Nylander: “I’m just really happy right now and excited for the future. I just want to play my game and show them the player I can be."