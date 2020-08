Přestupy NHL ONLINE: Detroit podepsal bratra střelce Svečnikova | iSport.cz

PODPIS - Hokejisté New Jersey se budou na příští sezonu NHL připravovat pod vedením nového trenéra. Zástupci Devils, kterých se netýká chystaná dohrávka přerušeného ročníku pro 24 týmů, angažovali Lindyho Ruffa. Šedesátiletý Ruff trénoval v minulosti 15 let Buffalo Sabres, další čtyři sezony do roku 2017 vedl Dallas. V historických tabulkách mu mezi trenéry patří šesté místo v počtu vítězných zápasů (736) a sedmé podle počtu odkoučovaných utkání (1493). Od roku 2017 působil jako asistent trenéra New York Rangers.

As per what I’m told ; @NJDevils to name Lindy Ruff as their new Head Coach. Also expected to remove the interim tag from GM Tom Fitzgerald.@NHL @NHLNetwork