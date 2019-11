Přestupy NHL ONLINE: Drsňák z Nashvillu prodloužil o tři roky | iSport.cz

ODCHOD Z NHL - Jeden měsíc ještě čekal v zámoří na šanci šestý hráč draftu z roku 2002 Scottie Upshall, ale ani po podařeném kempu v Dallasu nedostal nikde pořádnou práci a odchází hrát do švýcarského Ambri.

Scottie Upshall has signed with HC Ambri-Piotta in the Swiss National A league. The contract extends until Christmas, when Upshall hopes to represent @HC_Men at Spengler Cup on #TSN.