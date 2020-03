Přestupy NHL ONLINE: Edmonton uvažuje, zda získat zpět útočníka z KHL | iSport.cz

SPEKULACE - Mezi lety 2015-18 se snažil útočník Anton Slepyšev vybojovat pevné místo na soupisce Edmonton Oilers. Zvládl to na 102 utkání, ale pak pětadvacetiletý forvard na dvě sezony zmizel do CSKA Moskva, kde se mu bodově dařilo a dokonce vyhrál před rokem Gagarinův pohár. Kanadský tým by ho prý chtěl zpět, ale záleží samozřejmě na ceně a možné pozici...

Believe the Oilers have talked to Slepyshev's agent Dan Milstein about a one-year contract to return but, of course, it's a "for how much?" question. They certainly want him back but as a role player, third or fourth-line.