Přestupy NHL ONLINE: Jets se loučí s oporou, Blue Jackets podepsali Fina | iSport.cz

PODPIS - Ottawa si podepsala (tříletý nováčkovský kontrakt) brankáře Kevina Mandolese. Ten byl draftován předloni ze 157. místa a aktuálně má za sebou čtvrtý ročník v QMJHL. 19letý Kanaďan byl v minulé sezóně s úspěšností zákroků 92,5 procenta nejlepším gólmanem soutěže.

🇨🇦 Kevin Mandolese was one of the CHL's best goalies in 2020, finishing the season with a 26-8-1 record and a sparkling .925 SV%. It sounds like the #Sens are close to signing the 2018 6th round pick.



