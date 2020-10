Přestupy NHL ONLINE: Konec po 15 letech, v Chicagu se loučí legenda

SPEKULACE – Kariéra velezkušeného gólmana Jimmyho Howarda se pomalu chýlí ke svému konci. Dlouholetá opora Detroitu chce však v kariéře ještě pokračovat. „Někdo by mi musel říct, že už nemůžu dál hrát," řekl šestatřicetiletý Američan v nedávném rozhovoru. S největší pravděpodobností už ale nebude nadále chytat za Red Wings. Bývalému parťákovi Petra Mrázka končí v klubu smlouva a vedení v čele s generálním manažerem Stevem Yzermanem s ním již nový kontrakt nepodepíše. Otázkou zůstává, zda bude mít o služby rodáka ze Syracuse ještě někdo zájem.

Add another team/player to the goalie market: DET and Jimmy Howard. Howard, 36, said he was “probably not” going to continue with the Red Wings, but squashed rumours he was retiring, saying, “Someone is going to have to tell me I can’t play anymore”...