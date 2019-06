Přestupy NHL ONLINE: Mrázek na odchodu? Carolina se chystá na trh | iSport.cz

SPEKULACE - Generální manažer Doug Armstrong sotva stihl oslavit, že jeho St. Louis Blues získali Stanley Cup, a už má zase plnou hlavu práce. Chráněnými volnými hráči na soupisce jeho mužstva jsou například Joel Edmundson, Jordan Binnington, Oskar Sundqvist či Robby Fabbri a volnými Patrick Maroon, Carl Gunnarsson nebo Michael Del Zotto. "Rádi bychom tým nechali pohromadě jak jen to půjde, ale je jasné, že všechny podepsat nemůžeme," řekl Armstrong.

The Blues won't be able to keep everyone who won the Stanley Cup. "We'd like to bring as much of the band back together (as possible), but we understand that the whole band's not coming back," GM Doug Armstrong said Tuesday. @cotsonika has the story:https://t.co/guVlZ9SMzs