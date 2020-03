Přestupy NHL ONLINE: Rangers podepsali urostlého mladého beka | iSport.cz

PODPIS - Pátý hráč posledního draftu útočník Alex Turcotte podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Los Angeles, který vstupuje v platnost od příštího ročníku a díky bonusům se jeho hodnota může vyšplhat na 7,4 milionu dolarů. Americký centr v této sezoně poprvé hraje v univerzitní NCAA, ve 29 utkáních sesbíral 26 bodů, teď míří na dohrání ročníku do AHL.

