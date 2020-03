Přestupy NHL ONLINE: Rask a konec kariéry? Možná po další sezoně | iSport.cz

SPEKULACE - Jak to bude se současnou sezonou se neví, ale čtyřicetiletý Joe Thornton ze San Jose se dívá dál. Uznávanému žurnalistovi Pierrovi LeBrunovi sdělil, že má před sebou ještě hodně aktivních let. Tak uvidíme...

Checked in with Joe Thornton today. Even if the NHL season resumes at some point, I'm not sure non-playoff teams will be involved. So I asked him about playing next season.``I have years to go!,'' Jumbo replied via text. So plan on seeing him next season (and maybe beyond)...