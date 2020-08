Přestupy NHL ONLINE: Útočník Detroitu v balíku, Calgary plánuje hvězdné vyhazovy

SPEKULACE - Zámořští novináři přišli s informací, že se po této sezoně budou dít v Calgary velké věci. Flames nezvládli podruhé v řadě sérii prvního kola a přinesli tak svým fanoušků další zklamání. Podle zákulisních zvěstí se s týmem rozloučí zadáci Travis Hamonic a TJ Brodie. Oběma končí smlouva a mohou se stát nechráněnými volnými hráči. Tím to však nekončí. Reportér Brian Costello z The Hockey News si myslí, že na odchodu by mohli být i hvězdní útočníci Johnny Gaudreau a Sean Monahan. „Jsou jako dynamit v základní části, ale nemají v sobě to, aby mohli být rozdílovými hráči v play-off,“ uvádí Costello a dodává, že generální manažer Brad Treliving viděl dost na to, aby si uvědomil, že je čas na změnu. Do diskuze o budoucnosti Flames se přidal i známý insider Pierre LeBrun, jenž poznamenal, že toto play off bylo rozhodující pro odstartování výraznějších změn.

I felt these playoffs would be a referendum of sorts on the Flames’ core players. Easier said than done in a (frozen) cap world, but if this score holds and it’s another 1st Rd exit, Calgary could be among the busier front offices.