Přestupy NHL ONLINE: z Hillera je prezident! Kdo vyměnil Omsk za Anaheim? | iSport.cz

PODPIS - Islanders podepsali tříleté nováčkovské smlouvy se třemi útočníky. 19letý Blade Jenkins byl draftován v roce 2018 ze 134. místa, 21letý Felix Bibeau byl zvolen na draftu 2019 ze 178. pozice a 20letý Cole Coskey slyšel své jméno taktéž loni a to na 209. místě. Všichni tři letos působili v juniorské CHL.

Excited to sign my first professional contract with the @NYIslanders organization. I would like to thank my friends, billets, teammates, coaches and especially my family for their sacrifice, commitment and support. https://t.co/1WiFHmaZ6h