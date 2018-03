Trenér Rangers sjel svůj tým, ušetřil jen Chytila. První trefa ho dojala

Filip Chytil vstřelil v NHL premiérový gól, kterým zmírnil prohru New Yorku Rangers 3:7 s Tampou Bay. • Profimedia.cz

Osmnáctiletý útočník Filip Chytil vstřelil v NHL premiérový gól, kterým zmírnil prohru hokejistů New York Rangers 3:7 s Tampou Bay. • Profimedia.cz

Těžko se tlačí kára, když víte, že brána do play off je zavřená. Hokejisté Rangers už pár týdnů absorbují smutek, o Stanley Cup se bude hrát letos bez nich. Naposledy slavný tým schytal na domácím ledu Madison Square Garden sedm políčků od Tampy (3:7). Z šedi vybočil jediný hráč, Filip Chytil, který na pátý pokus vstřelil svůj první gól v NHL. A kouč Alain Vigneault musel výkon 18letého talentu ocenit!

Podle charismatického vládce střídačky Rangers si spousta jeho svěřenců vybrala slabší den. Ovšem s jednou výjimkou, tou byl právě český forvard. "Filip odehrál velmi dobrý zápas. Ukázal, že je rychlý, měl několik zajímavých akcí a nádavkem vstřelil i první gól v NHL. Líbila se mi jeho hra,“ řekl v rozhovoru pro klubovou TV Vigneault.

„Prostě z mého pohledu předvedl dobrý výkon, jako jeden z mála," dokončil svou myšlenku 56letý Kanaďan, který před štací na Manhattanu koučoval Montreal a Vancouver.

Vedení Rangers, kteří z jedenácté pozice ve Východní konferenci ztrácí na play off čtyři kola před koncem základní části neřešitelných čtrnáct bodů, povolalo Chytila do hlavního týmu v neděli a český hráč zaznamenal ve třech zápasech dva body.

Ke dvěma druhým asistencím přibyl ve 49. minutě zápasu s Lightning i první gól. "Je to pro mě něco mimořádného. Jsem moc šťastný, že jsem svůj první gól dal právě v Madison Square Garden. Každým střídáním jsem sebevědomější a góly dávám rád, to musím přiznat," dojímal se do nastrčených diktafonů a televizních kamer Chytil.

Jak jeho premiérova trefa padla? Český mladík snížil na 2:5, když se k němu odrazila od zadního mantinelu nepřesná střela Matse Zuccarella a pohodlně puk doklepl do prázdné branky. Rodák z Kroměříže odehrál necelých patnáct minut a čtyřikrát vyzkoušel pozornost brankáře Louise Dominguea.

VIDEO: Podívejte se na první gól Filipa Chytila v NHL

Jinak ale moc radosti Rangers 18 tisícům fanoušků neudělali. S jedním z nejlepších týmů NHL (Tampa vládne Atlantické divizi i celé Východní konferenci) tahali za delší provaz jen v první třetině, kterou vyhráli 1:0. V rozmezí 24. až 43. minuty ale Ondřej Pavelec dostal pět gólů. Vinit ho z nich netřeba, dalších 42 střel dokázal zastavit.

První tři branky padly z dorážek před brankou, další dvě z brejkových přečíslení. "Hráli jsme proti velmi dobrému týmu, který, když máte výpadek, vás za všechno potrestá. To se také dnes stalo," lamentoval útočník Rangers Chris Kreider.

„Je to frustrující, před našimi fanoušky chceme hrát lépe, víme, že sezona je ztracená, ale tohle si naši příznivci nezasloužili. Měli jsme zápas zkusit dovést do vítězného konce, kor když soupeř nebyl v dobrém rozpoložení a třikrát v řadě prohrál,“ přidal svůj postřeh Mika Zibanejad.

Speciální zápas prožil v dresu Tampy Ryan McDonagh a Dan Girardi, kteří dres Rangers dlouho navlékali a v Madison Square Garden hráli poprvé od svého přestupu. „Vzalo mě to, bylo to hodně emotivní. Ale pak jsem se snažil hrát jen svou hru, snad se mi to povedlo,“ řekl Girardi. Povedlo, kanadský obránce dal svému bývalému zaměstnavateli gól.

Další zápas hrají Rangers s Chytilem v sestavě v noci ze soboty na neděli opět doma s Carolinou.