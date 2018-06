Zadinův náhradní "táta": Jak se stará o nové hvězdy a co musí doma dělat?

Filip Zadina je zámořskými odborníky pasován na příštím draftu do TOP 10 • Jaroslav Legner (Sport)

Za dva týdny usedne Filip Zadina do hlediště v Dallasu. Půjde při draftu NHL na řadu jako číslo dva? Tři? Nebo později? Na místě s ním budou táta Marek, který trénuje Třinec, i maminka Andrea. A dál? Nebude chybět ani rodina, u které bydlel rok v Halifaxu. A kde rozstřílel branku. „Úplně zohýbal trubky, musím koupit novou,“ směje se Ash Phillips. On a manželka Mandy budou českému útočníkovi držet palce, aby šel na draftu talentů na řadu brzy.

Možná že v domě u manželů Ashe a Mandy Phillipsových jednou vyroste malá hokejová Síň slávy. Jako náhradní rodiče totiž pod svou střechou v kanadském Halifaxu ubytovali v posledních dvou letech dva hokejisty, ze kterých mohou vyrůst obrovské hvězdy.

Nejprve to byl Švýcar Nico Hischier, kterého si New Jersey vybralo loni na draftu z prvního místa. V uplynulé sezoně pak 18letý český talent Filip Zadina. „Říkal jsem mu, že je malý kámo,“ vypráví Ash Phillips. Pro Nedělní Sport mluvil o tom, co všechno v náhradních rodinách hráče čeká.

Jak je vlastně důležitá pro mladého hokejistu role náhradní rodiny?

„Nejde jen o to, že hráč má někoho, kdo ho živí a dává mu střechu nad hlavou. Potřebuje i všechno ostatní jako v normální rodině. Podporu, když se mu nedaří, pocit, že je někde doma. Bavíme se o hráčích na pokraji dospělosti, jako hokejisté jsou samozřejmě velmi talentovaní. Je ale důležité, aby rostli i v kvalitní mladé osobnosti.“

A tohle byla vaše mise pro Filipa Zadinu?

„Filipovi rodiče ho skvěle vychovali a na nás bylo, abychom to spíš dál podporovali. Můj syn také hraje hokej a bude příští sezonu bydlet u náhradní rodiny. Můžu vám říct, že jsem už teď nervózní, aby našel tu správnou.“

Sekat trávník ho nenutíme

To se nemusí povést?

„Všechny rodiny do toho jdou samozřejmě s dobrým úmyslem. Ale všude to funguje jinak. Mohou být rodiny, kde hráč slyší ze všech stran: