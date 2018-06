Trenére, zůstaň! Smlouva u Capitals končí i českým bekům. Co ostatní?

Maličký Vince Bäckström se rychle usadil do Stanley Cupu • AP Photo/John Locher

Michal Kempný přišel do Washingtonu jako žolík a pomohl až ke sladkému triufmu • AP Photo/Ross D. Franklin

Alexandr Ovečkin odnáší Stanley Cup do šatny • Reuters / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Zatímco hráči vyklepávají únavu z uplynulé sezony, pro manažery nastává období trejdů a podpisů. Některé týmy pouze vymění menší součástky, jiné začnou stavět od nuly. Asi největší pozornost bude upřena na Washington, který půjde do následující sezony jako obhájce. Co čeká manažery Capitals v následujících týdnech? Boj o trenéra Barryho Trotze i nejproduktivnějšího obránce základní části Johna Carlsona.

Má smlouvu na příští sezonu, s céčkem na hrudi ukončil čekání Capitals na Stanley Cup a příští týden převezme v Las Vegas cenu pro nejlepšího střelce uplynulé sezony. Ne, Alexandr Ovečkin svoji budoucnost řešit nemusí, stejně tak jeho spoluhráči Nicklas Bäckström či Jevgenij Kuzněcov. Nad budoucností jiných členů týmu však visí vzhledem ke končícím smlouvám otazník.

Úkol číslo jedna? Dohodnout se na nové smlouvě s trenérem Barrym Trotzem. „Pokud si to bude přát, tak tady zůstane,“ prohlásil po skončení finále generální manažer Brian MacLellan. Velkolepá nabídka má však hned několik proti.

Trotz byl dosud s platem okolo 1,5 milionu dolarů jedním z nejhůře placených koučů celé ligy. Jen pro srovnání – torontský Mike Babcock a chicagský Joel Quenneville berou zhruba čtyřnásobek. Svoji pozici si navíc musel tvrdě vydobýt, přičemž ještě na začátku této sezony se podle Elliota Friedmana, zákulisního experta stanice Sportsnet, spekulovalo o jeho předčasném konci u Capitals.

„Ve Washingtonu se mi pracuje skvěle, miluju tyhle kluky. Jsem na správném místě,“ vyprávěl Trotz v euforii po zisku Stanley Cupu. Otázkou však zůstává, jak jeho nadšení ovlivní nabídka klubového vedení na nový kontrakt.

Alexandr Ovečkin zažívá se svým týmem nejhezčí chvíle života • Foto Reuters / Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Druhý úkol: udržet Johna Carlsona, nejproduktivnějšího obránce základní části i následného play off. Tomu vyprší na konci června šestiletá smlouva a stane se nechráněným volným hráčem. Generální manažer Brian MacLellan má před sebou dva týdny na jednání o podmínkách nového kontraktu, pak bude moct osmadvacetiletý zadák jednat i s jinými kluby.

Kromě Carlsona má kostra týmu smlouvu i na příští ročník, pod platovým stropem, který by se měl v příští sezoně zvednout na osmdesát milionů dolarů, však zbývá volná přibližně pětina, tedy šestnáct milionů. Carlson si navíc při porcování již výrazně ohlodaného medvěda může říct o roční gáži okolo osmi milionů, čímž by se zbylá částka smrskla na polovinu. Co dál? Bez smlouvy jsou také například obětavý centr Jay Beagle, náhradní brankář Philipp Grubauer, ale i duo českých obránců Michal Kempný, Jakub Jeřábek.

Očekává se, že Beagle bude velmi lákavým zbožím, nízké šance na setrvání ve Washingtonu se připisují také německému brankáři Grubauerovi. Ten však bude chráněným volným hráčem, Capitals tak mohou s jeho právy obchodovat i po vypršení kontraktu. „O jeho služby by mohli mít zájem Islanders či Hurricanes, kde by mohl zaujmout post jedničky,“ komentuje situaci Friedman.

V případě Čechů, které Washington získal v polovině února, zřejmě obdrží první nabídku Kempný. Ten patřil v play off mezi čtveřici nejvytíženějších beků Capitals, zato Jeřábek až na dvě výjimky sledoval boje o Stanley Cup z tribuny.

O novou smlouvu se pak hlásí i záporák Tom Wilson či Devante Smith-Pelly, který v play off nastřílel sedm branek. Oba budou mít ke štěstí Capitals status chráněného volného hráče, i tak ale čeká generálního manažera do prvního července pořádná fuška. Udržet klíčové postavy a stlačit naditý mzdový balík pod vymezený strop nebude nic jednoduchého.