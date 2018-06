Slavící Ovečkin baví internet: Stanley Cup v posteli, dovádění ve fontáně

Ve finále play off NHL šly proti sobě dva velké příběhy. Na jedné straně mohlo jít o senzační završení debutové sezony nového týmu, na druhé splněný sen pro možná největšího kanonýra poslední dekády.

Nakonec platila varianta 2 a „Ovie“ se konečně dočkal. Stal se vítězem Stanley Cupu a jak ukazují záběry ze sociálních sítí, rozhodně si ten pocit užívá. A ještě dlouho bude.

Nejprve vložil na svůj twitterový účet Ovečkinův spoluhráč Nicklas Backström fotku ruského útočníka, kterak sladce spí v objetí se slavným stříbrným pohárem. A brzy přišly další zábavné momentky.

Usmívající se Ovečkin v posteli, kde mu společnost namísto přítelkyně právě hokejová trofej. Ovečkin pijící z poháru na oslavách v centru města, Ovečkin plavající a následně klikující ve fontáně. Zkrátka a dobře, záběry z washingtonských oslav by se daly nazvat Ovečkin na sto způsobů.

Alex Ovechkin slept with the Stanley Cup in his bed last night and now he's grilling to 'We are the Champions' 😂



