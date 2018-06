Ceny za tyčky, hity, střely nad nebo sekání. Na koho v NHL zapomněli?

Kdo by obdržel alternativní ceny NHL? • FOTO: Koláž: iSport.cz Nejlepší, nejužitečnější, nejslušnější, nejobětavější. Předávání ocenění hráčům NHL se neslo ve velkolepém stylu, na některé borce se ale bohužel nedostalo. A je to škoda, protože řada ocenění by mohla být pojmenovaná podle českých hokejistů. Kdo by si odnesl cenu Tomáše Rolinka? A komu bude cinkat v uších ještě při srpnové partičce golfu?

Cena Ľubomíra Sekeráše za nejvíce vyloučení za sekání Alexander Edler • Foto Reuters Vítěz: Alexander Edler (Vancouver Canucks) – 10 Švédsko je vyhlášené krásnou přírodou, dvě třetiny země zabírají lesy. Obránce Vancouveru Alexander Edler patrně v jednom z nich, po boku zkušených dřevorubců, absolvoval letní přípravu. Deset vyloučení za sekání! V tomto ohledu neměl v uplynulé sezoně NHL konkurenci, jeho neobratné máchání hokejkou se naštěstí obešlo bez obětí v podobě amputovaných prstů.

Cena fanoušků Toronta Maple Leafs za nejvíce nastřelených tyček Tyler Seguin • Foto AP Photo/David Banks Vítěz: Tyler Seguin (Dallas Stars) – 14 Hokejová bašta čeká na zisk Stanley Cupu už více než padesát let, fandit Maple Leafs je vyloženě neštěstí. Smolařem uplynulé sezony se však stal hráč Dallasu, Tyler Seguin. Se čtyřiceti přesnými zásahy se sice dostal mezi desítku nejlepších střelců, sám ale dobře ví, že gólů mohlo být ještě víc. Hned čtrnáctkrát cinkla po jeho střele tyčka za zády soupeřova brankáře! Snad se toho nepříjemného zvonění v uších zbaví do začátku nové sezony.

Cena Jana Výtiska za nejvíce hitů a zblokovaných střel Brayden McNabb • Foto Jason Franson/The Canadian Press via AP Vítěz: Brayden McNabb (Vegas Golden Knights) – 401 Ne, tudy to nepůjde. V NHL zatím nepřišli na to, jak ocenit největšího bojovníka, pokud by však hledali inspiraci, stačí se podívat do extraligy. Zelená helma je neochvějně rezervovaná pro obránce Jana Výtiska, po vzoru vítkovického zadáka zastavoval v uplynulé sezoně soupeře i puky obránce Golden Knights Brayden McNabb. Gratulujeme a posíláme koňskou mast na bolavé rány.

Cena diváků s permanentkou do devatenácté řady za nejvíce střel nad branku Nikita Kučerov • Foto AP Photo/Julio Cortez Vítěz: Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning) – 30 Ještě, že máme ty ochranné sítě za bránou… Podobně jako Seguin, také Kučerov patřil mezi nejlepší šutéry uplynulé sezony, ruského kanonýra však trápil jiný problém: Přemíra snahy však často poslala puk vysoko nad horní tyč. Možná by to chtělo v Tampě přibrat do realizačního týmu přibrat Pepíka Hnátka. Ten už by Kučerovovi vysvětlil, že základem je trefovat zařízení.

Cena Širokka za nejvíce vyloučení za nedovolené bránění brankáři Miles Wood • Foto AP Photo/Julio Cortez Vítěz: Miles Wood (New Jersey Devils) – 5 Pamatujete na tajemnou postavu z Rychlých šípů? Nosil bílou masku připomínající brankářskou pokrývku obličeje z 60. let a děsil na počkání. Podobně strašil maskované muže útočník Devils Miles Wood, který hned pětkrát zamířil na trestnou lavici za nedovolené bránění brankáři. Na jeho obranu nutno říct, že umí zahrozit i hokejově, s devatenácti brankami se stal čtvrtým nejlepším střelcem svého týmu.

Cena Lukáše Kašpara za nejvíce branek ze samostatných nájezdů Artěmij Panarin • Foto Reuters / Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports Vítěz: Artěmij Panarin (Columbus Blue Jackets) – 6 Roztáhni mi nohy a já ti ho tam… však to znáte. Jakmile na vás uhání s pukem na hokejce Lukáš Kašpar, máte pocit, jako by za vámi místo hokejové branky stála ta fotbalová. Králem samostatných nájezdů se stal v uplynulé sezoně ruský šikula Artěmij Panarin, který se z deseti pokusů trefil šestkrát. My sice víme, že Lukáš Kašpar by minul maximálně jednou, i tak ale putuje jeho cena do rukou Panarina.

Cena Stanislase Wawrinky za nejvíce gólů bekhendem Brad Marchand • Foto Reuters Vítěz: Brad Marchand (Boston Bruins) – 10 Zaženete jej do kouta, radujete se z vítězného fiftýnu a on vám to tam stejně ještě šoupne přes ruku. Švýcarský tenista Stan Wawrinka má nyní silnou konkurenci v soutěži o nejlepší bekhend. Brad Marchand sice dostává od svých spoluhráčů přihrávky na špatnou stranu, i tak si s nimi dokáže bravurně poradit. Deset branek bekhendem? To už by stálo zvážit, jestli na další sezonu nepořídit hokejky zahnuté na druhou stranu.

Cena Patrika Štefana za nejvíce gólů do prázdné branky Michael Grabner • Foto AP Photo/Bill Kostroun Vítěz: Michael Grabner (New York Rangers, New Jersey Devils) – 7 Stal se jedničkou draftu, v NHL odehrál sedm sezon, než jej definitivně zastavily zdravotní potíže. Přesto se většině fanoušků v souvislosti s Patrikem Štefanem vybaví akce, při níž v samostatném úniku nedokázal dostat zasunout puk do prázdné branky a jeho krajan Aleš Hemský o několik vteřin později na druhé straně kluziště poslal zápas do prodloužení. Budiž jeho memento varováním pro všechny následovníky, z nichž byl v minulé sezoně nejlepší Michael Grabner.

Cena Tomáše Rolinka za nejvíce branek v oslabení Aleksander Barkov • Foto Reuters Vítěz: Aleksander Barkov (Florida Panthers) – 5 Hrajete přesilovku proti Floridě? Tak bacha na zadní vrátka. Aleksander Barkov si po vzoru Tomáše Rolinka, který na světovém šampionátu v roce 2010 vstřelil tři ze čtyř branek v početní nevýhodě, udělal ze hry v oslabení střeleckou soutěž. Hned pětkrát pláchnul soupeřům a suverénně zasunul puk za překvapeného brankáře. A mimochodem, kdyby Barkov uvažoval o změně čísla, tak šedesátka je na Floridě pořád volná…