Draft NHL ONLINE: Zadina z šestého místa do Detroitu, Kaut do Colorada

Draft NHL - 1. kolo: 1. Rasmus Dahlin, obránce (Švédsko), Buffalo

2. Andrej Svečnikov, útočník (Rusko), Carolina

3. Jesperi Kotkaniemi, útočník (Finsko), Montreal

4. Brady Tkachuk, útočník (USA), Ottawa

5. Barrett Hayton, útočník (Kanada), Arizona

6. Filip Zadina, útočník (Česko), Detroit

7. Quinn Hughes, obránce (USA), Vancouver

8. Adam Boqvist, obránce (Švédsko), Chicago

9. Vitalij Kravcov, útočník (Rusko), NY Rangers

10. Evan Bouchard, obránce (Kanada), Edmonton

11. Oliver Wahlström, útočník (Švédsko), NY Islanders

12. Noah Dobson, obránce (Kanada), NY Islanders

13. Ty Dellandrea, útočník (Kanada), Dallas

14. Joel Farabee, útočník (USA), Philadelphia

15. Grigorij Denisenko, útočník (Rusko), Florida

16. Martin Kaut, útočník (Česko), Colorado

17. Ty Smith, obránce (Kanada), New Jersey

18. Liam Foudy, útočník (Kanada), Columbus

19. Jay O´Brien, útočník (USA), Philadelphia

20. Rasmus Kupari, útočník (Finsko), Los Angeles

21. Ryan Merkley, obránce (Kanada), San Jose

22. K´Andre Miller, obránce (USA), NY Rangers

23. Isac Lundeström, útočník (Švédsko), Anaheim

24. Filip Johansson, obránce (Švédsko), Minnesota

25. Dominik Bokk, útořník (Německo), St.Louis

26. Jacob Bernard-Docker, obránce (Kanada), Ottawa

27. Nicolas Beaudin, obránce (Kanada), Chicago

28.

29.

30.

31.

Druhý v pořadí přišel na řadu ruský forvard Andrej Svečnikov, jehož získala Carolina. Jako trojku si zvolil Montreal finského útočníka Jesperiho Kontaniemiho z Ässätu Pori. Ještě před Zadinou přišli na řadu na čtvrté pozici americký útočník Brady Tkachuk z Boston University z NCAA (Ottawa) a pátém místě kanadský centr Barrett Hayton z Sault Ste. Marie z OHL (Arizona).

Osmnáctiletý pardubický odchovanec Zadina se stal nejvýše draftovaným českým hokejistou od roku 2015, kdy si rovněž jako šestku vybralo útočníka Pavla Zachu New Jersey.

Zadina odešel do Halifaxu loni z Pardubic a měl na kontě v extralize 29 zápasů a čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. V QMJHL odehrál v základní části 57 zápasů a připsal si 82 bodů za 44 gólů a 38 nahrávek. V play off přidal v devíti duelech 12 bodů (5+7).

Na přelomu roku zazářil na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde pomohl ke čtvrté příčce sedmi trefami a asistencí v sedmi utkáních. Byl zvolen do All Star týmu turnaje. Usiloval také o účast na seniorském MS, do mužstva se ale nedostal. Syn asistenta trenéra Třince a bývalého útočníka Marka Zadiny má v národním týmu na kontě už šest utkání a dva body za gól a asistenci.

Dahlin se stal jedničkou jako osmý Evropan v historii a druhý Švéd po Matsu Sundinovi, jehož draftoval na nejvyšší pozici v roce 1989 Québec. Dosud byl jediným evropským bekem zvoleným na první pozici Čech Roman Hamrlík, kterého si v roce 1992 vybrala Tampa Bay.