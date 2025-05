Roman Červenka o utkání s USA: „Je nepříjemné a smutné, že jediná porážka ve skupině nás odsunula na třetí místo. Nedá se ale nic dělat. Byli jsme mockrát venku (vylučovaní). Těžko říct, co všechno byly, nebo nebyly fauly, to už je teď jedno. Když chceš uspět v důležitých zápasech, nemůžeš hrát tolik času v oslabení. Měli jsme si taky pomoct vlastní přesilovkou. Druhá třetina byla z naší strany poměrně slušná, vedení 2:1 jsme si měli pohlídat. Je to kruté. Ale je to tak. Před zápasem jsme o této možnosti věděli, ale nepřipouštěli jsme si ji. Věřili jsme, že to zvládneme. Nepovedlo se. Teď už s tím nic nenaděláme. Budeme čekat... Rádi bychom zůstali v Herningu, ale teď už to nemáme ve svých rukách.“