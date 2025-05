Nymburk znovu rozdrtil Brno. Titul ještě doma není, snad bude zítra volno, žertoval Bohačík

Když v úterý Nymburk na úvod série vyhrál 97:69, Brňany srážel zejména vysoký počet ztrát, kterých nasbírali 27. S takovou se s úřadujícím mistrem takřka nejde měřit. Kouč Martin Vaněk apeloval na své ovečky, aby si ve středu více vážily míče. To se dařilo, ale nedostatky přetrvávaly v jiných sférách.

Zatímco nymburští dobře trefovali dalekonosné pokusy za tři body a přidali i vysoké procento úspěšnosti trestných hodů, tam Brno zaostávalo. Přitom mezihra od outsidera finále nebyla zlá. Ukazuje se, že nejmladší kouč v lize Vaněk (29) má na starost perspektivní kádr. Velmi dobré záchvěvy zaznamenali mladíci Matěj Rychtecký či Šimon Svoboda, byť ani jeden utkání nedohrál pro pět osobních chyb. V poločase byl stav 56:39. Zatímco v první periodě Brno drželo krok, druhá dvacetiminutovka nevyšla a domácí se dostali do komfortní pozice a svůj náskok už postupně navyšovali na konečnou propast 37 bodů.

„Myslím, že jsme se zlepšili v agresivitě a bojovnosti. I skrze ztráty to bylo lepší. Ono to podle toho rozdílu nevypadá, ale zase tak špatné to od nás nebylo. Pro nás tohle ale nic neznamená. Jedeme do Brna a doma zkusíme uhrát lepší výsledek,“ měl jasno brněnský Svoboda.

Brno se trápilo střelecky a pevná obrana Nymburka na něj platila po obě utkání. Ve středu však svěřenci italského trenéra Franceska Tabelliniho pokořili i stobodovou metu a dali nejvíce bodů od 2. dubna, kdy doma přejeli Písek 111:54.

S dvaceti body byl nejlepším střelcem utkání reprezentant Jaromír Bohačík. „Víme, že venku ty zápasy budou něco jiného. Požene je plná hala. Žádný titul ještě doma není. Teď se podíváme na video a musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Doufám, že ve čtvrtek dostaneme volno, i když se to běžně nestává,“ žertoval po utkání křídelník Nymburka.

Brno tak dle předpokladů prohrává ve finále hraném na čtyři vítězné zápasy 0:2. Jestli ještě chce sérii zdramatizovat, musí se doma rozpomenout na podzim roku 2023, kdy Nymburk dokázalo porazit dokonce dvakrát za sebou. Od té doby však úřadující mistr táhne šňůru osmi vítězství ve vzájemných duelech. Třetí finále je na programu v neděli.