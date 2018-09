Lindros chce hokej bez hry do těla. Sníží to počet otřesů mozku, říká

Švédský útočník Andreas Dackell z Ottawy právě dojížděl puk za vlastní bránou a cítil soupeře za svými zády. Kotouč chtěl jen rychle vyhodit z pásma do bezpečí a připravit se na střet. Jenže na krk mu v tu chvíli dýchal více než sto kilogramů vážící kapitán Philadelphie a i kvůli ne zrovna kvalitní helmě zůstal forvard Senators v říjnu 1998 ležet na ledě v pořádné kaluži krve.

VIDEO: Takhle Lindros sundal Dackella

Když se za pomoci lékařů zvedl, tekla mu krev z nosu, obočí i roztrženého čela. Dackell byl potrhaný jako kdyby spadl z kola a Lindros za zákrok nedostal ani dvě trestné minuty. Takhle se zkrátka tehdy hrálo, i proto byl kapitán Kanady na OH v Naganu tak oblíbený, zosobňoval tehdy způsob, jakým se hokej v zámoří hrál.

Jenže s čím kdo zachází, s tím také zchází. Lindros sám schytal mnoho úderů do hlavy, ten nejdrtivější v play off v roce 2000 od obávaného Scotta Stevense. Ten pro něj ukončil v jeho čtvrtém střídání v zápase celou vyřazovací část a i jeho angažmá u Flyers.

VIDEO: Stevens v play off zničil Lindrose

Majitel Hart Trophy a Ted Lindsay Award z roku 1995 pak odešel do Rangers, kde odehrál jednu úspěšnou sezonu ze tří. Během angažmá v Torontu a Dallasu už pak jen stagnoval a v roce 2007 s hokejem předčasně skončil. V NHL odehrál jen 760 zápasů a i když je z něj od roku 2016 člen Hokejové síně slávy v Torontu, kvůli zraněním svůj potenciál naplnit nedokázal.

Liga se podobným situacím už roky snaží vyhnout, rvačky jsou eliminovány na minimum, hity na hlavu jsou tvrdě trestány, rivality prakticky neexistují. A Lindros teď navrhl další možnost. Omezení hry do těla.

„Hokej mě baví a stále si ho rád zahraju. Tehdy v NHL to bylo hlavně o hře do těla, ale musím říct, že si ho stejně dobře užívám i teď když po sobě na ledě nejdeme," řekl pro National Post. „Když se hraje bez kontaktu, mizí také otřesy mozku," dodal.

Majitel zlaté a stříbrné olympijské medaile z olympijských her moc dobře ví, čím si po úrazech hlavy musel procházet. A nikomu to nepřeje. Přesně proto zvolil tak ostrá slova. Možná ho nalomila i hokejová legenda Ken Dryden, která se podobně ostře do vedení soutěže nedávno opřela ve své knize.

„Těžko ze hry otřesy mozku odstraníme, ale je důležité řešit, jak je výrazně omezit. Na to je potřeba se soustředit. Je hezké, že liga dává peníze na výzkumy, ale my bychom měli řešit to, aby k otřesům nedocházelo," vysvětluje bývalý gólman.