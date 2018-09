Nejstarší hráč NHL stíhá legendy. Dostane se mezi Jágra či Howea?

Na začátek si maličko zavzpomínáme. Když Cullen v sezoně 1997/98 odehrál první sezonu v NHL, byl lídrem kanadského bodování Jaromír Jágr, následovaný Peterem Forsbergem a Waynem Gretzkym. O pozici nejlepšího střelce se podělili Peter Bondra s Teemu Selännem a statistiku +/- ovládl se 47 kladnými body zadák Chris Pronger.

Jak moc se za tu dobu hokej změnil dokazuje také to, že tehdejší kapitán St.Louis zvládl také posbírat 180 trestných minut, což mu ale stačilo na pouhé třicáté místo v NHL! Mezi zlými muži tehdy s 372 minutami vládl Donald Brashear a více než 200 minut posbíralo 19 hráčů. Liga se hodně změnila, ale Cullen zůstal.

V tuto chvíli se americký útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu připravuje na další ročník, a to už ve svém 22 předsezonním kempu kariéry. „Stále ví, co má dělat. Dobře bruslí a pořád skvěle čte hru," pochválil ho spoluhráč Phil Kessel.

Podobně to vidí asistent trenéra Jacques Lemaire, který je rád, že se majitel bronzové medaile z mistrovství světa v roce 2004 po roce v Minnesotě opět vrátil k Penguins. „Je to profík a vážně na mě svojí formou zapůsobil. O své tělo se pořád skvěle stará a na to, kolik mu je, má stále plno sil. Jeho zkušenosti se nám budou hodit ve vypjatých situacích," řekl pro triblive.com.

S Carolinou slavil Cullen Stanley Cup ještě před třicítkou • Foto Profimedia

Cullen je v tuto chvíli společně se Zdenem Chárou jediným čtyřicátníkem v soutěži a v průběhu sezony ho může potkat i několik primátů. Pokud bude naskakovat do hry pravidelně, zhruba v únoru by mohl přeskočit Garyho Robertse a stát se nejstarším mužem, který kdy oblékal dres Pittsburghu.

Větší čest ho může potkat pokud se mu podaří zakončit ročník s dvouciferným číslem v kolonce gólů. To se totiž ve 42 letech v NHL povedlo jen Gordie Howeovi, Marku Messierovi, Jaromíru Jágrovi, Markovi Recchimu, Teemu Selännemu a Igoru Larionovovi. Exkluzivní partička.

Nicméně hrát hokej na nejvyšší úrovni v takhle pokročilém věku není nic snadného. „Vlastně je to každé léto o něco těžší. S každým dalším rokem je třeba mít na vlastní tělo vyšší a vyšší nároky, ale když se pak člověk dostane k nějakému milníku, hodně si ho užije. Je to pak skutečné ocenění tvrdé práce," řekl majitel 259 branek a 711 bodů.

Osobní úspěchy nejsou podle pittsburského centra tím hlavním, proč stále obléká výstroj a poměřuje síly s další a další generací mladých hráčů. Jasně, každý takový potěší, ale cíl je pořád stejný - přece Stanley Cup. Poprvé ho získal v roce 2006 s Carolinou, pak o deset let později s Pens, se kterými si radost zopakoval o rok později.

Generální manažer Jim Rutherford ho přesně proto přivedl, další borec s vítěznou morálkou se v kabině nikdy neztratí.

„S věkem touha po vítězství ještě roste. Když jste mladý, taky chcete vyhrávat, ale vlastně úplně netušíte, co všechno to obnáší," dodal.