Šílenství ve Vegas pokračuje! Kouč: Noví hráči měli pocit, že je play off

17 567, tolik diváků přišlo v neděli na první přípravné utkání Golden Knights před sezonou 2018/19. Co na tom, že venku bylo na slunci 38 stupňů, loňský finalista po fantastických výkonech totiž uhranul srdce místních a i když se hokej v Las Vegas hrál až do června, fanoušci se stejně nového ročníku nemohli dočkat. A takhle hojný počet potěšil i střídačku.

„Někteří z našich nových hráčů v první třetině říkali, že to je neuvěřitelné, že to je atmosféra jako v play off," smál se na pozápasové konferenci trenér Gerard Gallant, který sám neskrýval nadšení. „Tohle vážně bylo něco neuvěřitelného, na první přípravu sem přišlo takové množství lidí," usmíval se spokojený kouč.

Mimo sestavu nechal novou tvář získanou na trhu volných hráčů Paula Stastnyho, ve hře už se ale objevil Max Pacioretty, tedy chlapík, který byl ještě minulý týden kapitánem Montrealu. Na led naskakoval s mladíky Cody Glassem a Tomášem Hykou a z nového domova byl unešený.

„Prý si připadal jako dítě na Vánoce," vykládal se smíchem Gallant a chválil si veteránův přístup k utkání. „Zkušenější hráči moc nemají rádi úvodní zápasy přípravy, ale zahrát si taky musí. Maxovi to šlo, makal, dal gól, odvedl velice dobrou práci. Navíc je to pohodář, do party rychle zapadl," pokračoval.

Pacioretty's really feeling like a kid again!!!#VegasBorn pic.twitter.com/UYbJPCMFAh — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 17, 2018

Žádnou novou tváří není český útočník Tomáš Nosek, který má za sebou první celou sezonu v NHL a u Golden Knights z něj udělali poctivého dříče do spodních útočných formací. V extraligových Pardubicích ale kdysi ukázal, že umí bodovat a vzal za to i ve finále Stanley Cupu proti Washingtonu, kde skóroval rovnou třikrát.

Když se tedy Gallant v utkání proti Coyotes rozhodl vynechat pro bitvu Reillyho Smithe, usadil do první formace k hvězdám Williamu Karlssonovi a Jonathanu Marchessaultovi právě Čecha. A ten už v čase 20:41 měl na kontě tři asistence.

„Jsou to výborní hráči, já si to chtěl užít a musím přiznat, že to byla vážně zábava. Super bylo taky to, že jsem si mohl asi po roce zahrát i přesilovku," culil se Nosek, který ve 14. minutě v početní výhodě připravil branku pro Karlssona, nejlepšího střelce mužstva z minulé sezony.

Co se hry při nerovném počtu hráčů na ledě týče, nebývá v NHL Nosek tím, kdo jde do akce, když soupeř pyká a jeho tým se snaží využít jednoho muže v poli navíc. Spíš naopak. „Párkrát šli naši kluci na trestnou a já vůbec nešel do hry, to bylo neobvyklé," naoko se divil.

Jinak ale Nosek dál počítá s tím, že do první formace se vrátí Smith. Nicméně jeho absenci mu připomněl nejen na ledě. „To víte, pár vtípků proběhlo," vysvětloval nejproduktivnější muž zápasu. „Ale myslím, že se určitě vrátí zpátky."