Český smutek v Nashvillu. Predators poslali Svobodu i Pyrochtu na farmu

Svoboda podepsal na konci dubna s Predators dvouletý nováčkovský kontrakt a vydal se bojovat o NHL po roce stráveném v extraligové Plzni. Svobodu draftoval před třemi lety Edmonton na 208. pozici, za mořem ale dosud nechytal.

Vsetínský rodák byl od sezony 2012/13 hráčem Třince, místo extraligy však působil převážně v první lize. Loni pomohl Jihlavě k postupu do extraligy. V minulé sezoně v Plzni vychytal v 47 zápasech základní části 33 vítězství, což bylo suverénně nejvíce ze všech extraligových gólmanů.

V průměru inkasoval 2,1 branky na utkání při úspěšnosti zákroků 92,57 procenta. Pětkrát udržel čisté konto. Ve vyřazovacích bojích zasáhl Svoboda do deseti zápasů, dostal v průměru 2,25 gólu na utkání, úspěšnost měl 91,02 procenta a dvakrát vychytal nulu. Na kontě má i jeden start v české reprezentaci.

Pyrochta v květnu podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Nashvillem dvouletý dvoucestný kontrakt a opustil extraligový Liberec. Odchovanec Třebíče už v juniorském věku v zámoří působil, hrál dvě sezony v QMJHL za týmy Victoriaville Tigres a Val-d'Or Foreurs.

Před dvěma roky se člen stříbrného týmu z mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014 vrátil do Liberce. V extralize sehrál 106 duelů a nasbíral 27 bodů za pět branek a 22 přihrávek. Nastupoval i za prvoligové Benátky nad Jizerou. V české reprezentaci také v uplynulé sezoně debutoval a ve 12 duelech nasbíral dvě asistence. Dostal se i do širšího kádru pro světový šampionát v Dánsku, ale nakonec se na soupisku nevešel.