V NHL se stále najde množství drsných hochů • FOTO: Koláž: iSport.cz Sem tam shodí rukavice, sem tam rozdají pár hitů a vyrazí pár zubů, nebo vypustí několik štiplavých poznámek směrem k vašim rodinným příslušníkům. To jsou ostří hoši v NHL. Čistokrevní bitkaři a predátoři už nejlepší ligu světa nehrají, přesto to není místo, kde se chce hráč vozit středem hřiště s hlavou dole. Server iSport teď vybral 13 borců, kteří v příštím ročníku budou tvrdit muziku. A nakonec jako bonus také jednoho Čecha.

Mark Borowiecki, obránce, Ottawa Mark Borowiecki • Foto AP Photo/Nam Y. Huh Věk: 29 let

Poslední sezona: 52 zápasů, 3+8, 64 trestných minut, 6 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 14:39 Tenhle kanadský obránce je od pohledu milým chlapíkem. Člověk pozná, že je jeho oblíbenou činností na ledě zneškodnění protihráče drtivým hitem, až když se Borowiecki usměje. Místo předních zubů na vás totiž kouká prázdné místo. Do plného počtu zápasů mu jich v minulém ročníku chybělo 30, přesto skončil ve statistkách s 226 hity na desátém místě ligy.

Micheal Haley, útočník, Florida Micheal Haley • Foto Reuters / Kim Klement-USA TODAY Sports Věk: 32 let

Poslední sezona: 75 zápasů, 3+6, 212 trestných minut, 22 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 7:47 O jeho pozici v žebříčku netřeba pochybovat. Třicátník s netradičním křestním jménem byl s dvaadvaceti bitkami zdaleka nejaktivnějším rváčem celé NHL a před druhým Cody McLeodem byl o devět šarvátek napřed. Na čistokrevného ranaře není moc velký, měří pouze 179 centimetrů, přesto patří k nejlepším. Hraje energicky a srdcem a je plný energie. Jeho rvačka s Adamem McQuaidem byla jednou z nejlepších v sezoně.

Zack Kassian, útočník, Edmonton Zack Kassian • Foto Reuters / Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports Věk: 27 let

Poslední sezona: 74 zápasů, 7+12, 92 trestných minut, 6 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 11:40 Z třináctky draftu se nestal ten očekávaný hvězdný útočník, kterému by napovídala tak vysoká pozice na výběru talentů. V Buffalu ani Vancouveru z toho nebyli nadšení, místo pro něj ale našli v Edmontonu. Tam 191 centimetrů vysoký Kanaďan zapadl, rozdává rány, ale také dává góly a je platný před branou. Ofenzivní instinkty přece jen má. Jedinou nevýhodou je, že mu občas na ledě přeskočí a je prakticky neřízenou střelou. Ve Vancouveru z něj před lety byli nešťastní a nebáli se řící, že Kassian neplnil to, co se po něm žádalo. Jeho angažmá v Montrealu v roce 2015 skončilo poté, co byl na startu sezony účastníkem autonehody. Sice neřídil, ale byl ve značně podroušeném stavu. Zlomil si nohu a nos a Montreal ho brzy vyměnil k Oilers.

Matt Martin, útočník, NY Islanders Matt Martin • Foto Reuters/Sergei Belski-USA TODAY Sports Věk: 29 let

Poslední sezona: 50 zápasů, 3+9, 50 trestných minut, 6 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 7:59 Někdejší král bodyčeků se po dvou letech vrací z Toronta do místa, kde svou kariéru v NHL načal a byl zbožňován. Hráč, který pobaví fanoušky, je pro vedení Islanders po odchodu Johna Tavarese velkým plusem. Martin se navíc významně angažuje v charitativní činnosti, a to je dalším důvodem, proč je tak oblíbený. Nicméně pozor na něj, mezi lety 2011-2016 nikdo v NHL nerozdal více hitů, než on...

Cody McLeod, útočník, NY Rangers Cody McLeod • Foto AP Photo/Jessica Hill Věk: 34 let

Poslední sezona: 48 zápasů, 1+3, 111 trestných minut, 13 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 7:23 Když v sezoně 2007/08 vstoupil do NHL byl mezi zavalitými obry jen střední vahou, teď je tou nejtěžší. Zrzavý, omlácený McLeod je také tím, jenž patří mezi vymírající druhy. Kdysi dokázal dát i 15 gólů za sezonu, ale to už je dávno. Teď rozdává energii a učí mladíky v šatně Rangers, jak být i v pokročilém věku profíkem. V červenci podepsal smlouvu na další sezonu, dost možná svou poslední, v přípravě před pár dny ukázal, že je stále platný.

Adam McQuaid, obránce, NY Rangers Adam McQuaid • Foto Profimedia Věk: 31 let

Poslední sezona: 38 zápasů, 1+3, 62 trestných minut, 6 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 15:42 „Tohle je naprd. Adam je přesně tím typem hráče, které člověk chce mít v kabině," říkal před pár týdny zklamaně útočník Brad Marchand. Bylo to jen pár hodin poté, co vedení mužstva kvůli potížím s platovým stropem sáhlo po nabídce Rangers a poslalo urostlého beka pryč. Nadšením neoplýval ani generální manažer Don Sweeney, ani trenér Bruce Cassidy. NHL je prostě občas jenom byznys... Co na tom, že McQuaid byl duší mužstva a co se rvaček a respektu týče naprostou špičkou ligy.

Ryan Reaves, útočník, Las Vegas Ryan Reaves • Foto AP Photo Věk: 31 let

Poslední sezona: 79 zápasů, 4+6, 94 trestných minut, 6 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 7:36 Je brontosaurem současné doby a vzpomínkou na doby minulé. Útočník nováčka z Vegas je bezpochyby nejsilnějším rváčem NHL, jen šest bitek ale zvládl proto, že v lize už není moc borců, jenž by se nebáli ho vyzvat. Všechny rvačky v minulé sezoně vyhrál a zvládl to ještě před Vánoci, pak už si na něj nikdo netroufl. Umí to i hokejově, v rozhodujícím pátem zápase finále Západní konference proti Winnipegu trefil postupový gól, skóroval i v prvním finále Stanley Cupu proti Washingtonu.

Antoine Roussel, útočník, Vancouver Antoine Roussel • Foto Reuters Věk: 28 let

Poslední sezona: 73 zápasů, 5+12, 126 trestných minut, 6 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 12:26 Kdo by to byl řekl, že nejaktivnějším provokatérem posledních let bude hráč z Francie? A Roussel svou práci ovládá skutečně fantasticky, pusa se mu nezastaví a neštítí se ničeho. To platí také o chování na ledě, pustí se klidně do velké přesily a přesně tenhle styl mu vynesl kariérní průměr prakticky dvě trestné minuty na zápas. Umí také hrát hokej, v roce 2014 se dostal do All-Star Týmu hokejového mistrovství světa. V létě poprvé přestoupil a Dallas vyměnil za Vancouver, ale za ten si kvůli nedávnému otřesu mozku asi ještě chvíli nezahraje.

Matthew Tkachuk, útočník, Calgary Matthew Tkachuk • Foto Profimedia.cz Věk: 20 let

Poslední sezona: 68 zápasů, 24+25, 61 trestných minut, 2 bitky

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 17:15 V lize je teprve dva roky, ale už si stihl nadělat mnoho nepřátel. Samozřejmě ne v Calgary, tam ho milují. Proč? To je snadné, je zábavný! Má v sobě střelecký um, kterým oplýval jeho otec Keith a zároveň i část jeho tvrďácké povahy. Matthew sice není takový obr, o to raději ale provokuje. O tom by mohl vyprávět například špičkový zadák Drew Doughty z Los Angeles, který na něj má pifku.

Austin Watson, útočník, Nashville Austin Watson • Foto AP Photo/Mark Humphrey Věk: 26 let

Poslední sezona: 76 zápasů, 14+5, 123 trestných minut, 7 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 12:20 Byl sice draftován v prvním kole, třicetigólový střelec z něj ale nejspíš nebude. Watson si přesto našel u Predators své místo a už druhým rokem je důležitým článkem mužstva. Watson je nezastavitelným energickým útočníkem, který rád dohrává souboje a prudí. Své kvality prokázal v posledních dvou taženích za Stanley Cupem, kde dal 4 a 5 branek. Nedávno se bohužel dostal do pořádných potíží, kvůli domácímu násilí dostal od vedení lígy stopku na 27 zápasů. Umí se ale chovat jako gentleman, ukázal to před pár lety v bitce s Brendenem Dillonem ze San Jose.

Tom Wilson, útočník, Washington Tom Wilson • Foto AP Photo/Ross D. Franklin Věk: 24 let

Poslední sezona: 78 zápasů, 14+21, 187 trestných minut, 13 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 15:59 Čerstvý vítěz Stanley Cupu není zrovna nejoblíbenějším mužem napříč ligou. Hodně dobře totiž umí využívat svou prakticky stokilovou postavu a hity, které rozdává, mnohdy vyřadí soupeře ze hry. Problém je ten, že když k němu pak přijede stejně fyzicky vybavený sok, útočník Capitals se k ničemu nemá... V létě podepsal parádní šestiletou smlouvu a vedení týmu doufá, že poslední bodově vydařený ročník byl jen náznakem toho, co 16. muž draftu 2012 všechno dokáže.

Luke Witkowski, útočník, Detroit Luke Witkowski • Foto AP Photo/Duane Burleson Věk: 28 let

Poslední sezona: 31 zápasů, 1+3, 68 trestných minut, 6 bitek

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 6:53 Huňatý plnovous a robustní postava - to jsou znaky amerického hokejisty, který je zvyklý kromě útoku nastupovat také na pozici obránce. V minulém ročníku toho moc nenahrál, z velké části také kvůli listopadovému incidentu, ve kterém byl kvůli úprku ze střídačky během hromadné rvačky potrestán stopkou na deset utkání.

Miles Wood, útočník, New Jersey Miles Wood • Foto AP Photo/Julio Cortez Věk: 23 let

Poslední sezona: 76 zápasů, 19+13, 84 trestných minut, 2 bitky

Průměrný čas na ledě v sezoně 17/18: 12:28 Wood rozhodně není klasickým rváčem, spíš silovým útočníkem, který jde do všeho po hlavě a když je třeba shodit rukavice, ničeho se nebojí. U Devils má za sebou zatím dvě sezony a klub si ho před pár dny pojistil na další čtyři ročníky. Fanoušky jeho styl baví, je prototypem drsného hráče současné generace. V listopadu stihl první hattrick v NHL.