Zadina v přípravě zářil, rozhodl o výhře nad Bostonem. Trefil se i Pastrňák

Skóre utkání v Bostonu otevřel ve 23. minutě Pastrňák tečí střely Stevena Kampfera od modré čáry. Bruins vzápětí získali vedení 2:0, ale Red Wings ještě ve druhé třetině vyrovnali. Po 24 sekundách nastavení rozhodl Zadina, který z pravého kruhu proměnil ideální přihrávku Lukea Glendeninga.

Zadina, jehož draftoval Detroit letos celkově na šestém místě, si v pátém startu v přípravě vylepšil bilanci na dvě branky a jednu asistenci. "V prvním zápase to byl samozřejmě rozdíl, protože juniorská liga je jiná," řekl Zadina klubovému webu už po úterní výhře v Chicagu 8:6, kde nebodoval.

"Zlepšuji se každý zápas. Chci v každém hrát. Zvykám si a učím se od spoluhráčů. Je to rychlé, ale je to pro mě dobré, protože chci v této sezoně hrát NHL. Je pro mě skvělé, že hraju tyto přípravné zápasy," doplnil Zadina.

VIDEO: Podívejte se na Zadinův rozhodující gól:

Glenny and Zadina connect to win it in OT. #LGRW pic.twitter.com/JuzDxvHUy9