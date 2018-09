Mrázek práská. Fandí Hazardovi, koho se bojí? A jaká je NEJ arena v NHL?

Ve stále oblíbenějších "instastories" měli čtenáři možnost položit Mrázkovi dotaz dle vlastních tužeb. Otázek se sešlo požehnaně, 26letý brankář ani nestačil na všechny odpovědět. A ač má režim relativně perný, Hurricanes jsou momentálně rozdělení do dvou týmů a trénují šestkrát týdně, choval se jako správný profesionál. Mimo jiné práskl svůj vzor. Nikoho tím ale asi nepřekvapil…

"Mým vzorem byl a je Dominik Hašek, hlavně za to, co všechno dokázal na klubové i reprezentační úrovni vyhrát. V mládí jsem ale uctíval i jiné hráče, třeba Ovečkina s Jardou Jágrem. A měl jsem i oblíbené kluby, byl to Anaheim Mighty Ducks a Detroit Red Wings," prozradil Mrázek, který s Carolinou v srpnu podepsal roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů.

A pokračujeme výběrem dalších zajímavých fragmentů, ántré k rozhovoru Mrázek natočil před vchodem do PNC Areny, kde bude od 4. října, první domácí zápas v nové sezoně sehraje Carolina proti Islanders, přesvědčovat 19 772 fanoušků o svých kvalitách.

"PNC Arena se mi líbí, i Raleigh obecně je moc pěkné město. Bude se mi tu žít dobře. Kdybych ale měl vybrat nejhezčí arenu v NHL, tak je to určitě nový stánek Detroitu Little Caesars Arena, ta je nejkrásnější," vzpomenul luxusního nástupce (Little Caesars Arena přišla na 450 milionů dolarů) legendární Joe Louis Areny Mrázek.

V Detroitu, Philadelphii i nyní v Carolině bude ostravský rodák nosit dres s číslem 34. "Žádná speciální příhoda se k tomu ale neváže. Čtyřiatřicítku jsem dostal v Detroitu a už jsem si ji nechal. Betony měním po šesti až osmi týdnech, vyrážečku s lapačkou po čtyřech," promluvil o dalších částech své výstroje Mrázek, který v NHL zatím odchytal 183 zápasů. Může tak srovnávat!

"Asi nejvíce nepříjemný při hře před mou brankou je Švéd Patric Hörnqvist z Pittsburghu. Z týmů mi pak nesedí Tampa Bay a Winnipeg. Naopak nejlépe se mi hraje asi proti St. Louis, proti nim celkem pravidelně vítězím. V Carolině má nejtvrdší ránu Justin Faulk a na nájezdy je nejšikovnější Teuvo Teräväinen."

Písnička? Mám rád Kazmu

V kádru Hurricanes se Mrázek potká s dalším Čechem Martinem Nečasem. "Je super mít Nečiho v týmu, trávíme spolu hodně času. Nemá auto, takže ho pořád musím vozit tím svým. Mám BMW, to je moje oblíbená značka. A další spoluhráči? Rozumím si i s ostatními, všichni jsou super, zmínil bych hlavně Scotta Darlinga, Sebastiana Aha a Justina Williamse. S Darlingem se známe už několik let, jsme dobří kamarádi. Věřím, že vytvoříme kvalitní brankářskou dvojici a pomůžeme týmu," zadoufal Mrázek.

Kvalitní brankářiny bude od obou potřeba, Carolině vloni uteklo play off o propastných 14 bodů a do bojů o Stanley Cupu nezasáhli Hurricanes už dlouhých devět let. Příprava zatím vypadá dobře, organizace z Raleighu vyhrála všechny čtyři přípravné zápasy (nad Tampou 4:1 a 6:1, 5:1 nad Washingtonem a 4:1 s Nashvillem). Defenziva klape, do startu NHL ještě znovu vyzve Capitals i Predators a pak se začne naostro.

Závěr povídání patřil "lifestylovým" otázkám. "Oblíbená písnička? Kazma a jeho hit "Cizí zeď". Jídlo? Sushi, steak a gnocchi s hovězím masem," prozradil Mrázek a odtajnil i další oblíbené sporty.

"Hraju rekreačně tenis a golf. Ale mám rád i fotbal, oblíbení hráči jsou Petr Čech a Eden Hazard. Takže fandím Chelsea a Arsenalu."