Víra v Nečase, Mrázka i zářné Finy. Dosáhne Carolina po bídě na play off?

Martin Nečas, devatenáctiletý rodák z Nového Města na Moravě a dvanáctá volba Caroliny z loňského draftu, si se Svěčnikovem zahrál na nováčkovském kempu v jedné lajně. Pokud dostanou šanci, podpoří silný finský tandem.

Jednadvacetiletý Aho opanoval bodování „Canes“ (66 bodů/ 30+36), o dva roky starší Teräväinen měl jenom o dva body méně (23+41). Jejich výkony byly jediným světlým momentem sezony. Účastníci letošního mistrovství světa vstupují do posledního roku aktuálního kontraktu. Pokud budou podávat minimálně stejné výkony jako v ročníku 2017/18, tak je slušné prodloužení smlouvy nemine.

Aho? Chytrý hráč!

Sebastian Aho míří ke hvězdám. Mladý rodák z finského městečka Rauma potvrdil, že jeho výkony v nováčkovském ročníku nebyly pouhou shodou náhod. Celková 35. volba v draftu 2015 ve své druhé sezóně NHL, která bývá často pro hráče nejkritičtější, posunul svoje výkony z premiérového ročníku. Posbíral o 17 bodů víc, nahrál na větší počet gólů, nasázel 30 gólů. Vylepšil už i tak solidní poziční hru. Ve statistice Corsi měl na konci roku průměr 55,4%, což je oproti první sezóně progres o 2%.

„Opravdu chytrý hráč,“ chválil jej kolega z útoku Teräväinen pro The Hockey News. „Přináší tomuto klubu hodně, ať už se jedná o skvělý přehled, nebo o jeho celkové schopnosti, které jsou samy o sobě kvalitní.“

Teräväinen, zlatý z mistrovství světa do 20 let 2014, dobře ví, o čem mluví. S podobnými typy hráčů se mohl setkat například v Chicagu, kde hned ve své první sezóně v roce 2015 slavil Stanley Cup. Carolina jej získala v červnu 2016 společně s Bryanem Bickellem. A nemusela za něj obětovat mnoho - Blackhawks získali za 180 centimetrů vysokého útočníka dvě volby v draftu.

Výhra pro Carolinu. Bývalý hráč Jokeritu Helsinky zmeškal za poslední dva roky pouze jedno utkání. V celkovém součtu si připsal dohromady 106 bodů (38+68) ve 163 duelech. V loňském ročníku jich nasbíral 64 (23+41).

Nečas - další várka talentu

Jedno z nejlepších utkání odehrál Teräväinen během minulého listopadu, kdy v zápase proti Dallasu (5:1) zaznamenal 4 body za hattrick a asistenci. Tři branky nasázel v rozmezí sedmi minut! Do klubové kroniky se tím zapsal jako druhý nejrychlejší autor hattricku. Parádní sezonu měl i Aho.

Fandové Hurricanes se těší, že ji finský tandem v nadcházející sezoně zopakuje. A podpoří je další hokejové komety - Martin Nečas a Andrej Svěčnikov. Mohla by to být další silná dvojka, na nováčkovském kempu jim to spolu šlo. Větší jistotou v bráně by měl být nažhavený Petr Mrázek. Že by se období devíti let bez play-off chýlilo ke konci? Hurikáni z Raleigh tomu věří.