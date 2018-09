Zachův vývoj bude pro Devils klíčový. Půjde nahoru, věří jeho otec

Bodyčekem vyřídil nováčka Anthonyho Cirelliho český hromotluk Pavel Zacha z New Jersey • AP Photo/Julio Cortez

Kapitán Andy Greene slaví gól v síti Winnipegu, kterým srovnal na 1:1 • Jason Halstead/The Canadian Press via AP

Pavel Zacha si v New Jersey upevňuje pozici • Reuters / Terrence Lee-USA TODAY Sports

Může na sebe být pyšný. Prosadil se v NHL, v jednadvaceti už si zahrál play off. Teď ale Pavla Zachu čeká další úkol. Z poctivého hráče, kterého si v New Jersey cení pro dobrou defenzivu a hru v oslabení, má být centr druhé lajny. Je ale zapotřebí přidat body, kterých český útočník zatím sbírá poskrovnu. Šéf klubu i zámořští analytici ale věří, že brněnský rodák na důležitou roli má. „Bude se posouvat nahoru a přijímat stále významnější roli. To je moje přání i odhad budoucího vývoje,“ říká jeho otec v rozhovoru, který najdete v placené části článku.