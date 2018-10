Talent Lauko: o Bostonu, Růžičkovi, i o tom, proč neslavil jako McGregor

Když Bruins v červnové burze talentů vybírali mladíka na 77. místě, ukázali na Jakuba Lauka. Neváhali. Nevěřili, že byl ještě volný. Sami ho prý měli na interním lístku v první rundě. Český útočník, který vyniká především skvělým bruslením, pak šéfy a trenéry v kempu uhranul. Sebevědomému mládenci na stůl nakonec položili propisku a tříletý nováčkovský kontrakt.

Věřil byste ještě před měsícem, že na konci září budete mít v kapse smlouvu s klubem NHL?

„Možná vás překvapím, ale asi věřil. Já jsem s tímhle cílem do kempu odjížděl. Řekl jsem si, že bez smlouvy se vrátit nechci. Pořád je to pro mě trochu sci-fi, ale jsem šťastný, že se to povedlo. Teď mě čeká kanadská juniorka.“

Ještě po draftu jste ale říkal, že prioritou je pro vás setrvání v soutěži dospělých.

„To je pravda. Přiznávám, že ta juniorka byla jednou z podmínek ve smlouvě. Boston chtěl, ať tam jdu hrát. Já spíš koukal po AHL, trochu jsem se viděl mez chlapy. Po rozhovorech s generálním manažerem a trenéry jsme ale dospěli k závěru, že rok mezi mladými mi dá víc.“

Čím vás přesvědčili?

„Budu tam hrát první lajnu, 25 minut za zápas, všechny přesilovky a oslabení. To ode mě chtějí, a já to potřebuju. Dá mi to víc. Pro ten další ročník už se mnou počítají výš. Zároveň nikde není psáno, že si za Providence nezahraju už teď.“

Smlouvu jste podepsal už týden před jejím oficiálním oznámením. Proč to klub nezveřejnil hned, jak je to jindy běžné?

„Nemohli to oznámit, protože jsem se před tím zranil a klub mě zapsal na injury list. Manažer navíc nemůže takového hráče vůbec podepsat, potřebuje k tomu svolení majitele klubu, takže se to celé protáhlo.“

Byly klíčem k podpisu dva podařené přípravné duely v dresu Bruins?

„Určitě, nějaké náznaky ale proběhly už při jednání po draftu. S Bostonem jsme se o tom bavili i v létě. Pak se mi navíc docela povedl Rookie tournament v Buffalu. Ty dva zápasy ale asi rozhodly. Odehrál jsem je hodně dobře, v obou jsem dal gól.“

Po prvním gólu jste vypadal, jako byste vůbec nevěděl, jak ho oslavit.

„Nečekal jsem to. Říkal jsem si: panebože, co mám dělat?!