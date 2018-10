Druhá sezona a čtvrtý tým? Hektické, vzkazuje Jeřábek po přesunu k Blues

Seběhlo se to strašně rychle. Minulou sobotu ještě hrál Jakub Jeřábek za Edmonton proti Calgary. Zápas se mu povedl. Byla to poslední příprava před odletem mužstva do Evropy na otevření nové sezony NHL. Původně byl 27letý plzeňský odchovanec na soupisce mezi osmi beky, kteří měli s týmem zamířit do Kölnu. Jenže v neděli se dozvěděl, že je všechno jinak. „Před odletem mi to sdělil generální manažer,“ svěřil se Sportu český obránce, jenž následně zamířil do St. Louis.