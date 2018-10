Na úvod nakládačka: Byl to jen jeden pos***** zápas, vzkázal Marchand

Alexandr Ovečkin znovu přivezl do Washingtonu Stanley Cup • AP Photo/Nick Wass

David Krejčí odehrál necelých 16 minut a do statistik se nezapsal • AP Photo/Nick Wass

Kdo by si nebyl jistý tím, že Washington Capitals jsou současnými ligovými šampiony, toho musel úvodní zápas sezony přesvědčit. Parta kolem Alexandra Ovečkina vedla už po 24 vteřinách hry a další gól přidala ve 2. minutě. Takhle Caps nabudil předzápasový ceremoniál, který bude navždy ukazovat kdo že byl šampionem ročníku 2017/18. „Napumpovalo nás to a dá se to použít jako výhoda proti soupeři," řekl o vyvěšení banneru pod strop haly autor první branky T.J. Oshie.