Wilson zná trest za ostrý faul. V NHL vynechá 20 zápasů, přijde o milion dolarů

Čtyřiadvacetiletý Wilson trefil v nedělním přípravném utkání do hlavy centra St. Louis Oskara Sundqvista. Za faul dostal od rozhodčích trest na 10 minut a nyní od NHL nejdelší trest za prohřešek na ledě od roku 2015, kdy byl Raffi Torres ze San Jose suspendován na 41 zápasů.

Wilsonovi u disciplinární komise přitížilo, že je považován za recidivistu. Před rokem byl během přípravy za fauly potrestán dokonce dvakrát a v letošním play off musel vynechat tři zápasy za náraz, kterým zlomil čelist pittsburskému Zachu Astonu-Reesemu.

Torontského rodáka Wilsona ve Washingtonu považují za budoucnost klubu, letos v létě s ním podepsali šestiletý kontrakt na 31 milionů dolarů. V minulém ročníku nastřílel v základní části 14 gólů a připsal si 35 bodů, dalších 15 bodů přidal při pouti Capitals za prvním Stanley Cupem v historii.

Capitals forward Tom Wilson was suspended 20 games for this hit. pic.twitter.com/5GOUatoZaK