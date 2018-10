S Eliášem za kulisy NHL: o mladých Češích, Crosbym i analýzách a videu

Poslední zápasy odkroutil v dresu Ďáblů v sezoně 2015/16. Teď už v hale Prudential Center visí pod stropem jeho dres s číslem 26. Zámořskou ligu bude sledovat i z pozice asistenta u reprezentačního výběru do 20 let. Na šampionátu na přelomu roku v Kanadě by se českému týmu třeba takový Martin Nečas náramně hodil...

Dokážete už NHL sledovat s odstupem, nebo vás pořád svrbí ruce?

„Nó… (usměje se) Dá se říct, že obojí. Ale mám přehled, pozoruju jednotlivé týmy i české kluky. Teď budu ještě víc, abych měl přehled o hráčích před mistrovstvím světa. Jak se jim daří, kolik odehrají minut. Ale pochopitelně se rád podívám i na pěkné akce. Hokej mám pořád v srdci.“

Na co se nejvíc těšíte?

„Na spoustu věcí. Jak z českého pohledu, tak toho celkového. Jestli Pasta (David Pastrňák) zopakuje skvělou sezonu, jak se prosadí mladí kluci, co předvede Toronto, jak zapadne Karlsson do San Jose. A je toho mnohem víc.“

Když začneme Pastrňákem, co od něj očekáváte?

„Nevidím důvod, proč by neměl navázat na to, co ukázal naposledy. Má obrovský talent, navíc vedle sebe skvělé spoluhráče.“

Sám říkal, že je mu jedno, jestli hraje v osvědčené trojce s Bergeronem a Marchandem, nebo s českým parťákem Krejčím. Kde byste ho viděl radši?

„Když hraje s dvěma Kanaďany, může si dovolit chyby. Protože Bergeron je neuvěřitelně zodpovědný hráč dozadu. Umí hru skvěle číst, rozpozná, kdy přesně se má vrátit a kdy zůstat vepředu. Kolikrát Pastu zachrání. Takže si myslím, že tahle kombinace s nimi je pro něj lepší.“

V minulém ročníku dával řadu pohledných gólů. I na ně se těšíte?

„Jo jo. Když se českým klukům daří, vždycky mám pochopitelně radost.“

Nečas na MS dvacítek? Zavolám Rodovi

Co očekáváte od 19letého centra Martina Nečase v Carolině?

„Že šanci dostane a udrží se nahoře. Je to hodně šikovný ofenzivní kluk, ale zvládne se naučit i hrát dozadu. Hurricanes mají mladý tým, může dostat prostor, nabrat zkušenosti a být platný. Věřím tomu. Jeho budu sledovat i směrem k juniorskému šampionátu, trošičku doufám, že by nám ho mohli pustit. I když naděje asi moc velká není.“

Budete o to usilovat?

„Zkusím to nějak prověřit, určitě zavolám Rodovi (Brind´Amour – kouč). Ptal jsem se na názor i našeho trenéra v Devils (Johna Hynese) a ten mi říkal: Hele, pokud by to bylo ve stejné situaci, v jaké byl loni u nás Nico Hischier, tak ho nepustím.“

Protože to byl klíčový hráč…

„Ano, takového potřebovali. Hrál jim prvního nebo druhého centra, hodně minut. Ale pokud by to byl hráč, který nastupuje ve třetí čtvrté formaci, bylo by to jiné. Prospělo by mu, kdyby dostal větší vytížení na šampionátu, což je obrovská akce. A pro každého velká škola. Takže bude záležet, jak ho v týmu využijou.“

Pomůže při vyjednávání i vaše slavné jméno?

„Možná malinko jo. Ale neřekl bych, že to bude hrát významnou roli.