Hokej miluju, jásal Pastrňák po úžasné show. Boston oceňuje jeho proměnu

Pastrňák se díky hattricku stal historicky třetím nejrychlejším hráčem v organizaci Bostonu Bruins, který na metu 100 gólů dosáhl. Tuto hranici skalpovali rychleji pouze legendy Barry Pederson (za 187 duelů) a Dit Clapper (247).

„Pasta“ je zároveň také třetím nejrychlejším Čechem v zámoří se stovkou přesných zářezů, svižněji si počínali jen Petr Klíma (za 231 zápasů) a Jaromír Jágr (za 245 střetnutí). Co na to říkal?

"Jsem moc šťastný. Šlo to opravdu velmi rychle a jsem za to rád. Jsem vděčný, že toho můžu být součástí, strašně si to užívám," řekl médiím po utkání havířovský rodák, který na 100 branek v NHL spotřeboval jen 259 zápasů.

NEJRYCHLEJŠÍ HRÁČI SE STO GÓLY V BOSTONU BRUINS Barry Pederson (1983/84) - 100 branek ve 187 zápasech Dit Clapper (1932/33) - 100 branek ve 247 zápasech David Pastrňák (2018/2019) - 100 branek ve 259 zápasech

NEJRYCHLEJŠÍ ČEŠI SE STO GÓLY V NHL Petr Klíma (1991/92) - 100 branek ve 231 zápasech Jaromír Jágr (1995/96) - 100 branek ve 245 zápasech David Pastrňák (2018/2019) - 100 branek ve 259 zápasech





"Na hattricky se nijak nesoustředím, prostě jdu na led a snažím se hrát ten nejlepší hokej. Snažím se zlepšovat každým tréninkem a každým odehraným zápasem. Hokej miluju a chci se jím bavit, opravdu mě nezajímá, zda dám jeden gól, nebo tři," dodal spokojený střelec, který první kariérní hattrick zaznamenal v březnu do sítě Caroliny. Potřeboval na něj jen sedm minut a 26 vteřin. Tři branky v jednom utkání se Pastrňákovi povedlo vsítit i Torontu v prvním kole play off. Tehdy k nim připojil i tři asistence.

VIDEO: Podívejte se na druhý Pastrňákův hattrick v kariéře v NHL

22letý český útočník se vyjádřil i k prvnímu svému gólu v utkání, kterým v poslední minutě první třetiny otevřel po úžasné individuální akci skóre. "Hráči Detroitu se o mě vůbec nestarali, při střídání bylo kolem středového kruhu hodně místa. Tak jsem našlápl a jel. Vždycky je dobré, když vstřelíte první gól v zápase, hlavně když hrajete doma."

Pastrňáka, který bodoval počtvrté v řadě a v této sérii nasbíral devět bodů za sedm branek a dvě nahrávky, pochválil po utkání i trenér Bostonu Bruce Cassidy.

"Stále se zlepšuje, jde nahoru. Je to opravdu výrazná proměna, zlepšují se i některé aspekty jeho hry. Snaží se být dobrým spoluhráčem pro ostatní a také týmovým lídrem. Konkrétně je stále lepší a lepší je i jeho střela, v minulé sezoně dal několik gólů po ráně z první, ale letos se v tomto ohledu ještě zlepšil. Jednomu z jeho gólů také předcházel skvělý blok, což ukazuje, že dělá progres i v defenzivě," ocenil Cassidy.

Spokojenost byla cítit z každého koučova slova. Bruins totiž uspěli ve čtvrtém duelu po sobě, od výprasku s Washingtonem 0:7 porazili postupně 4:0 Buffalo, 6:3 Ottawu, 4:1 Edmonton a naposledy 8:2 Red Wings. Naopak Detroit prohrál i páté utkání v sezoně.

"Opravdu je snad každý zápas lepší. Po jeho prvním gólu jsem si řekl jen WOW, to byla jízda. Nabral velkou rychlost a pak krásně zakončil, obránce tam trošku zamrzl a už ho nemohl stihnout, zbytek znáte. Pasta je nebezpečný, ať se nachází kdekoliv na ledě," připojil se ke chvále gólman Tuukka Rask.

A jak si v utkání Bostonu s Detroitem vedli další čeští hokejisté? Pastrňákův spoluhráč David Krejčí díky dvěma přihrávkám zaokrouhlil počet asistencí v kariéře na 400. Dvacetiletý bek Detroitu Filip Hronek se premiérové trefy dočkal zkraje třetí třetiny, kdy v početní výhodě vyslal na Tuukku Raska tvrdý projektil. Jinak se mu ale zápas příliš nevydařil, statistiku plus/minus si pohoršil o tři záporné body. Jeho parťák z obrany Libor Šulák si připsal dva minusové body.

Další utkání odehrají Bruins až ve středu 17. října proti Calgary.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Bostonu s Detroitem