Hyka ve Vegas povýšil. K ruce dostal špičkové parťáky a trenér ho chválí

Golden Knights v přípravných utkáních na novou sezonu stříleli jako o život, ale naostro to najednou poslednímu finalistovi nějak nešlo. Dva góly dal tým Philadelphii, Minnesotě, Buffalu i Washingtonu a trenér Gerard Gallant začal být rychle s ofenzivou mužstva nespokojený. Proto sáhl po Hykovi.

„Co po něm chceme? Ofenzivu," řekl stručně a jasně.

Góly zatím rodák z Mladé Boleslavi nedal, ale po úvodní porážce s Pittsburghem přišla výhra 1:0 proti Philadelphii, a také ta úterní 4:1 proti Buffalu. Tým Golden Knights musel mimo jiné čekat celých sedm zápasů nového ročníku, než v jednom utkání vstřelil více než dvě branky.

„Musíte prostě věřit tomu, že když se budete dostávat do dobrých pozic, začne to do brány padat," řekl český útočník pro Las Vegas Sun. „Máme tolik dobrých hráčů a tak dobrý tým, že nemám obavy, že začneme dávat více než dva góly v jednom utkání," předpovídal mimo jiné ještě před včerejší bitvou proti Sabres.

Sebevědomí Hykovi nikdy moc nechybělo. Když ho do velkého světa NHL vedení mužstva v únoru poprvé povolalo, nervozita byla znát, ale i tak Hyka hned ve třetím utkání poprvé skóroval. Současný rozkaz o přesunu z AHL už vzal s klidem. Prostě se sbalil, odletěl do Pittsburghu a tam sledoval bitvu svých kolegů proti Washingtonu na hotelu v televizi.

„Chtěl jsem si odpočinout, abych v dalším utkání proti Penguins podal ten nejlepší výkon," popisoval svou přípravu.

Proti Pens ještě musel spolknout porážku, ale dobrými šancemi o sobě dal vědět. Ještě lepší výkon podal v defenzivní bitvě proti Philadelphii, kde hlavně připravoval šance spoluhráčům. „V obou případech odehrál dobrá utkání. Dostal k ruce dobré parťáky, tak snad mu tam taky brzy něco spadne," sdělil Gallant.

Český útočník sice nejdříve nastupoval ve třetí formaci s Cody Eakinem a Ryanem Carpenterem, ale trenér ho pak povýšil až k Haulovi s Paciorettym. Velkou vědu z toho nedělal. Minimálně to tak říkal.

„Nezáleží, kde hraju. Rád hraju kdekoliv a s kýmkoliv, všichni hráči jsou tady totiž velmi dobří. Užívám si to tu, teď jen využít tu šanci."