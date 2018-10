Pastrňák: Chtěl bych někdy dát 50 gólů. Proč odmítá srovnání s Jágrem?

Když odcházel z TD Garden po posledním utkání, v němž Bruins prohráli 0:3 s Montrealem a přerušili čtyřzápasovou domácí vítěznou sérii, nebylo mu moc do řeči. O své formě se rozpovídal už na předešlém tréninku. V jedenácti utkáních se trefil desetkrát, přidal pět asistencí. Tahle sezona se bude jistě i dál odvíjet v rytmu bostonského čísla 88.

Jste až někdy sám překvapený z toho, co se vám při zápase povede?

„Vždycky si jdu zahrát hokej. Vím, co dokážu, když jsem zdravý a sebevědomý. Teď se docela daří, takže si věřím. Což mi pomáhá v různých situacích, kdy si dovolím o trošku víc, než když to tolik nejde. Ale i takové zápasy přicházejí, kdy se nedaří. Sezona je dlouhá. O to víc si užívám, když to jde.“

Jsou situace, kdy potěšíte i sám sebe?

„Proti Edmontonu jsem dal gól po kličce do bekhendu.“

A jak nádherný, byla to parádní akce, která se dala srovnat se slavnou „kličkovanou“ od mladíka Jaromíra Jágra ve finále Stanley Cupu proti Chicagu.

„Měl jsem radost z toho, že to byl snad můj první gól bekhendem. I když to trénuju, kličku na tuhle stranu nemám takovou. Jako většina praváků. Takže jsem rád, že se mi to tentokrát podařilo.“

Podíváte se zpětně na svoje góly?

„Když přijdeme druhý den do kabiny na trénink,