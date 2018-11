Legenda Orr očekává výluku NHL: Byl bych překvapený, kdyby to bylo jinak

Poslední výluka v NHL skončila podpisem nové desetileté kolektivní smlouvy v roce 2013. Pro ty z vás, co si nepamatují, to tehdy bylo opravdu těsné. Zbývaly dny a celý ročník by bylo nutné odpískat... Obě strany se také dohodly, že v případě, že bude panovat nespokojenost, můžou kontrakt v září 2019 zastavit.

A to se reálně může stát. Co tentokrát hráčům nevyhovuje? Například to, že se nesmí účastnit olympijského turnaje v roce 2022 v Pekingu. „Vážně to nebude snadné. Byl bych překvapený, kdyby na výluku nedošlo, ale doufám, že se tak nestane," řekl Orr pro The Canadian Press.

Jenže hokejisté cítí, že jsou na tahu. Během předchozích dvou jednání o nové kolektivní smlouvě majitelům hodně ustupovali a podle zástupce šéfa NHL Donalda Fehra si na to obě strany moc dobře pamatují.

Nyní sedmdesátiletý Orr tedy hlavně doufá, že jak hokejisté, tak majitelé klubů budou rozumní a k vzájemné dohodě dojde. Rozhodně by si nepřál, kdyby došlo k nucené přestávce, která by mohla zapříčinit například pozastavení vývoje mnoha současných mladých hvězdiček a také by mohla způsobit potíže při vstupu nového týmu ze Seattlu.

Jenže...

„Mám pocit, že obě strany jsou v určitém směru s kolektivní dohodou nespokojené. Snad se mýlím, další výluku nepotřebujeme. Hokej teď lidí baví, tohle by byl krok zpátky," myslí si.

Na druhou stranu co takhle zase na nějaký čas sledovat zámořské hvězdy na evropských kluzištích?