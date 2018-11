Florida v Evropě vzpomínala na Jágra: Choval se jako osmnáctiletý!

"Měl neskutečnou pracovní morálku. Dřel mnohem tvrději než všichni ostatní hráči, s kterými jsem kdy hrál. Dělal vše, co bylo v jeho silách. Proto nemůže nikoho překvapit, že hrál i v takovém věku. Do tréninku i mimo něj vložil nesmírné úsilí, aby měl jistotu, že je na té nejvyšší možné úrovni a že bude hrát co nejdéle," řekl Trocheck spolupracovníkovi ČTK během zápasů Global Series v Helsinkách mezi Floridou a Winnipegem.

"I přes svůj věk chodil pozdě večer trénovat a tvrdě pracoval. Snažil se, abychom se zlepšili. Čas s ním jsme si užívali, je to dobrý chlap a hodně nám pomáhal," přidal Huberdeau, který s Jágrem a Aleksanderem Barkovem vytvořil údernou formaci.

Olympijský vítěz z Nagana měl na spoluhráče velký vliv. "Ukázal mi, jak držet puk, v tom byl opravdu dobrý, pomáhal si dlouhou hokejkou. Taky nám poradil, abychom využívali tělo. Když jsme s ním hráli, strávili jsme v útočném pásmu hodně času, protože na sebe navázal dva hráče a vytvořil nám prostor. Vážně jsme si užívali, že hrajeme s takovou legendou," uvedl Huberdeau.

"Hodně jsem toho od něj pochytil. Je to budoucí člen Síně slávy. Když nastupujete po jeho boku, automaticky se od něj učíte," podotkl Trocheck.

Jágr na Floridě proslul i nočními tréninky, Huberdeau s Trocheckem se jich však neúčastnili. "V noci obvykle spím, takže jsem ho nechal pracovat. Když jsem se dostal na led, tak se mnou trochu mluvil a po tréninku jsme si zabruslili navíc," prohlásil Huberdeau.

S dvojnásobným vítězem Stanley Cupu si užili i spoustu legrace. "Choval se jako osmnáctiletý. Byla s ním zábava, pohodově se s ním mluvilo. Hodně vtipkoval, hlavně na Bjugstadův účet," zavzpomínal s úsměvem Trocheck.