Je rozhodnuto! NHL rozšíří nový tým. Seattle byl přijat jednomyslně

Jasně, v Seattlu už působí Thunderbirds hrající juniorskou WHL, v minulosti za ně drtili led třeba Patrick Marleau nebo Petr Nedvěd. Ale NHL? To bude silnější káva.

Už před konečným verdiktem se experti shodovali, že šance na přijetí Seattlu do NHL je vysoká. Už jen proto, že zapojení Vegas před minulou sezonou se ukázalo jako jednoznačně správný krok, Golden Knights v premiérovém ročníku dokráčeli až do finále Stanley Cupu proti Washingtonu. A přestože padli 1:4 na utkání, Severní Ameriku dostali svým tažením do kolen. NHL nyní navíc dost šikne, že ji bude hrát sudý počet 32 organizací.

Seattle, město rozkládající se pod ikonickou věží Space Needle, ve kterém žije necelý milion obyvatel. Dělalo pro přijetí maximum.

Do předprodeje šly už v březnu permanentky. Pro zajímavost podobnou strategii zvolili i Vegas a obří zájem fanoušků ukázal, že o hokej je v největším městě státu Nevada obrovský zájem. Lační obyvatelé Seattlu své předchůdce ještě trumfli! Více než deset tisíc permanentek (rezervací na ně) bylo pryč za necelou čtvrt hodinu. Prodej byl ukončen po dvou dnech, během nichž našlo své přešťastné majitele přes 30 tisíc lístků.

"Věřím, že celý proces dopadne kladně," byl v rozhovoru pro NHL.com před zasedáním Rady guvernérů optimistický šéf NHL Gary Bettman. "Seattle prosperuje, je to úžasně se rozvíjející město. Navíc by se mohla zrodit rivalita s Vancouverem, i tam se na případného nového soka těší. Mám to z dobrých zdrojů," doplnil svá slova.

Rozšíření NHL stojí 15 miliard korun

Seattle bude hrát NHL od sezony 2021-22. Proč ne dříve? Na vině je hala, respektive její neuspokojivý stav. Město posvětilo renovaci KeyAreny, která byla ještě před deseti lety domovem týmu SuperSonics z basketbalové NBA, ale je to běh na delší trať, který si vyžádá více než 600 milionů dolarů.

Emeralds betting favourite as name for potential Seattle NHL team.https://t.co/nrcg9JkP8W pic.twitter.com/ztHFQDO0fu — Sportsnet (@Sportsnet) January 23, 2018

Sport pod bezednými koši už je každopádně ve městě minulostí, roku 2008 se tým vyznávající žluté a zelené barvy přesunul do Oklahoma City, kde hraje pod názvem Oklahoma City Thunder.

Za projektem hokejového klubu stojí společnost Seattle Hockey Partners, v jejímž čele jsou majoritní vlastník David Bonderman, filmový producent Jerry Bruckheimer a prezident a výkonný šéf Tod Leiweke. Skupina je nyní po souhlasu Rady guvernérů připravena uhradit poplatek za rozšíření NHL ve výši 650 milionů dolarů (14,8 miliardy korun).

Klub ze Seattlu by se měl zařadit do Západní konference, která tak bude mít stejně účastníků jako Východní, čili 16. A název? Možná Metropolitans. Nepamatujete si na ně? V roce 1917 se stali prvním klubem ze Spojených států, který dokázal vyhrát tehdy ještě naprosto neznámý Stanley Cup.