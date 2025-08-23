Slavia summer massacre. Pardubice se smažily v pekle, nesmělý pískot na Zafeirise
PRVNÍ DOJEM RADKA ŠPRYŇARA | Čekala se demolice jednoho z největších adeptů na sestup, ale nic takového se nekonalo. Pardubice se dokonce dostaly zkraje zápasu do vedení a přinutily tak Slavii vyšroubovat výkon do vysokých obrátek. Favorit poslední zápas sobotního programu Chance Ligy otočil, za notné podpory produktivního kapitána Jana Bořila, a vyhrál 3:1. Web iSport.cz nabízí nejzajímavější události utkání.
Hlavní události
- Sadílek v základu: Vzhledem k personálně natřískané středové řadě Slavie bylo před sezonou jasné, že Trpišovský bude sestavou rotovat. Ale že by Sadílek měl nejnižší minutáž ze všech, se úplně nečekalo. Proti Pardubicím vyrazil do základu potřetí a odvedl nejlepší výkon. Hlavně v druhém poločase byl hodně cítit. Pro sešívané jen dobře, sebevědomého mrňouse bude v dalším průběhu podzimu moc potřebovat.
- Pardubice v pekle: V padesáté minutě zažehla Slavia motory a soka pozvala na návštěvu pekla. Do šestnáctky létal jeden balon za druhým, počet rohových kopů narůstal, stejně tak příležitosti k obrátce ve skóre. Intenzita výkonu favorita byla na absolutním maximu. Masakr trval čtyři minuty, pak se do vzduchu pověsil Jan Bořil a Eden propadl do bouřlivých oslav.
- Nesmělý pískot na číslo 10: Nejdiskutovanější muž uplynulého týdne už podruhé v řadě chyběl v základní sestavě. V Jablonci nehrál Christos Zafeiris proto, že nebyl mentálně připravený. Proti Pardubicím se do hry dostal v 69. minutě, z hlediště se ozval nesmělý pískot. Pak také ve chvíli, kdy s balonem operoval v okolí vápna. Výkon? Solidní. Na place byl okamžitě cítit.
Kdo mě zaujal
- Jan Bořil: Matador v bíločerveném se obsadil do role nejlepšího hráče zápasu. V prvním poločase náramným centrem připravil vyrovnávací branku pro Tomáše Holeše. Po pauze se z podobné pozice ve vápně prosadil sám. Dvacet minut před koncem opouštěl bojiště s bilancí 1+1. A tribuny kapitánovi hlasitě děkovaly. Známka: 9/10
- Simon Bammens: Od té doby, co se David Střihavka ujal Pardubic, nemohl se spolehnout na kvalitního hrotového útočníka. Vypadá to, že ho konečně našel v druhé belgické lize. Simon Bammens je dobře vybavený na specifickou českou soutěž. Je fyzicky vyspělý, silný v šestnáctce a solidní bežecky. Teď ještě přidat góly. Známka: 6/10.
Kdo mě zklamal
- Mojmír Chytil: Ten kluk se snaží, dře, na hřišti neodflákne jedinou vteřinu, jenže to pořád nesype. Jindřich Trpišovský predikoval, že v době absence potrestaného Tomáše Chorého vstřelí čtyři až pět branek. Zatím je na nule. Proti Pardubicím měl jednu tutovku, branku mu sebral reflexivním zákrokem Jáchym Šerák. Známka: 5/10
Jak to zvládli trenéři
- David Střihavka: Jednoznačně mu jde ke cti, že v Edenu nezaparkoval autobus. Naopak, Pardubice se od začátku prezentovaly snahou o ofenzivní fotbal. Slušně kombinovaly, rychle otáčely hru po zisku míče a byly odměněny úvodní brankou. Postupem času se však projevila kvalita Slavie. Unavené Pardubice už v druhém poločase nestíhaly.
