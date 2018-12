Polák s Faksou pomohli Dallasu k vítězství, Hanzal hrál poprvé od února

Gólman Petr Mrázek pomohl Carolině 18 zákroky k úspěchu 4:1 na ledě Anaheimu. Hurricanes čekali na plný bodový zisk tři utkání, naopak Ducks neprodloužili sérii pěti vítězství.

Mrázek se radoval z vítězství poprvé od 26. října, protože počátkem listopadu ho zranění vyřadilo ze hry na tři týdny a další týden jen kryl záda Curtisu McElhinneymu. V prvním startu po návratu z marodky sice zastavil 33 střel, ale Carolina podlehla Los Angeles 0:2.

Dallas prohrával od poloviny první třetiny a na vyrovnání si musel počkat do 35. minuty. Hostující bek Erik Karlsson nahodil puk do obranného pásma Stars a Polák ho zády otočený k brance bekhendem přihrál na útočnou modrou najíždějícímu útočníkovi Mattiasu Janmarkovi, který překonal brankáře Martina Jonese. Pro dvaatřicetiletého Poláka to byla první gólová nahrávka za Stars.

V závěrečné části odskočil Dallas během necelých dvou minut do vedení 3:1. U druhého gólu domácích asistoval Faksa. San Jose sice odpovědělo na třetí trefu Stars po 33 vteřinách, ale pak ujž skóre zůstalo neměnné. Na výhře texaského celku se 41 zákroky podílel gólman Ben Bishop zvolený největší hvězdou večera.

Hanzal, který v březnu podstoupil operaci zad, nastoupil ve druhém útoku po boku Devina Shorea a Jasona Spezzy a na ledě strávil přes 12 minut. Českobudějovický odchovanec v úvodním dějství dokázal, že neslevil ze své fyzické hry, když u mantinelu poslal útočníka Sharks Joonase Donskoie k zemi. "Čím více se dostane do rytmu, tím lepším mužstvem budeme," prohlásil před zápasem trenér Dallasu Jim Montgomery.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Dallasu se San Jose

Edmonton si poradil s Minnesotou 7:2. Kapitán Oilers Connor McDavid posbíral čtyři body za gól a tři nahrávky. St. Louis si z ledu Winnipegu odvezlo dva body za vítězství 1:0. Jediný gól večera zařídil bek Colton Parayko. Jets neuspěli po čtyřech zápasech.

NHL:

Dallas - San Jose 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 35. Janmark (Polák), 45. Heiskanen (Faksa), 47. B. Ritchie - 10. E. Kane, 47. Couture. Střely na branku: 30:43. Diváci: 18.342. Hvězdy zápasu: 1. B. Bishop, 2. Heiskanen (oba Dallas), 3. E. Karlsson (San Jose).

Anaheim - Carolina 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky: 12. Silfverberg - 22. C. Bishop, 42. Pesce, 44. J. Williams, 59. Sebastian Aho. Střely na branku: 19:36. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal celý zápas, inkasoval jednou z 19 střel a měl úspěšnost zákroků 94,7 procent. Diváci: 15.573. Hvězdy zápasu: 1. C. Bishop (Carolina), 2. Silfverberg (Anaheim), 3. Pesce (Carolina).

Edmonton - Minnesota 7:2 (3:1, 0:0, 4:1)

Branky: 5. a 51. Draisaitl, 8. Nugent-Hopkins, 9. McDavid, 42. Kassian, 54. Chiasson, 58. Nurse - 11. M. Foligno, 48. Niederreiter. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. C. Talbot (všichni Edmonton).

Winnipeg - St. Louis 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branky: 35. Parayko. Střely na branku: 26:27. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Allen (St. Louis), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. A. Steen (St. Louis).