50 gólů za sezonu, ukradená maska i prázdné místo. Příběh Vica Hadfielda

Je to nejdivočejší moment z kariéry Vica Hadfielda, mezi fanoušky Rangers ale možná i ten nejslavnější, který přebyl jeho střelecké zápisy. V roce 1971 končilo druhé utkání prvního kola play off mezi jeho týmem a Torontem. Jak už to v 70. letech bývalo dobrým zvykem, strhla se na ledě mela. A když končila, vzal někdo masku Bernieho Parenta, brankáře Maple Leafs, a hodil ji do hlediště.

On bez ní nechtěl dál chytat, hledala ji policie, ale nenašla. Gólmana nakonec zachránila firma kolegy Jacquese Planta, vyrobila mu ji hned na příští zápas.

A kdo Parentovi masku zahodil? Ano. Hadfield.

Tahle story všechny pořád přitahuje. Než měl být minulou neděli dres bývalého kapitána Rangers zavěšen pod střechu, vydal o tvrďákovi velký text Larry Brooks z NY Post. A nemohl svoji story začít jinak. Kdo vlastně Parentovi zahodil masku?

„Já? Jste si jistý, že jsem to byl já? Spíš ne,“ začal po telefonu Hadfield. „No dobře, možná, že jsem to já byl. Ale můžu říct, že to byla nehoda? Vzpomínám si, že když jsem přišel mezi fanoušky, nebyla šance, že by ji vrátili zpátky,“ usmíval se po letech.

Velký vzpomínkový rozhovor s Hadfieldem přinesl i server The Athletic. Rick Carpiniello se ho vyptával na všechno možné. Ale pasáž o Parentovi vynechal. První diskuzní příspěvek pod článkem? „Skvělý rozhovor!!! Jen jedna otázka na Vica Hadfielda... Kdo hodil tu masku do hlediště?“ Carpinello hned odpověděl: „Ha, ha. Na to jsem zapomněl.“

Pravda je, že ruce Vica Hadfielda uměly velké věci, ne jenom házet předměty do hlediště. Klidně se popral i v prostoru pro vyloučené hráče s Henri Richardem. A dál? Pak jsou tady i hokejové kousky, hlavně kvůli nim se jeho dres s číslem 11 teď houpá pod střechou Madison Square Garden.

Ten hlavní: v sezoně 1971-72 byl prvním hokejistou v historii Rangers, kterému se povedlo nastřílet během jedné sezony padesát gólů. Podruhé to zvládl až za 22 let Adam Graves, potřetí v roce 2006 Jaromír Jágr, jinak nikdo.

Goal A Game

Do New Yorku přišel Hadfield v roce 1961 a měl klasickou úlohu pro tehdejší zelenáče, tedy moc se nevybavovat s veterány, neremcat a poslouchat. Plus jim taky sem tam posloužit, on nosil zavazadla Earlu Inarfieldovi. „Ano, jako nováček jsem se staral o jeho věci všude. Nosil jsem je do autobusu, z autobusu, na hotel, z hotelu, do letadla, z letadla. Byla to dobrá zkušenost,“ vzpomíná po letech.