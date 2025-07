Los pohárů ONLINE: Plzeň může potkat Rangers, soupeře se dozví i Baník a Sparta

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Fotbalisté Plzně, Ostravy a Sparty se dnes dozví jména soupeřů v evropských pohárech. Pokud Viktoria postoupí přes Servette do 3. předkola Ligy mistrů, utká se s vítězem dvojzápasu Rangers - Panathinaikos. Západočeši budou stejně jako Baník ještě v osudí Evropské ligy, Ostravané se společně se Spartou dozví soupeře i pro Konferenční ligu. ONLINE přenosy losování všech soutěží sledujte na iSportu.

Plzeň by dvojzápas začala 5., nebo 6. srpna venku, odvetu by odehrála o týden později doma. Viktoria, která v úterý nastoupí k úvodnímu domácímu duelu 2. předkola proti Servette, potřebuje na cestě do hlavní fáze Ligy mistrů přejít přes tři soupeře. Jistotu startu v podzimní základní části některého z pohárů dá svěřencům trenéra Miroslava Koubka aspoň jedno vyhrané předkolo. Vítěze souboje Plzeň - Servette bude čekat nejhůře hlavní fáze Evropské ligy.

Anketa Postoupí Plzeň do hlavní fáze Ligy mistrů? Ano Ne Přihlásit se

V 3. předkole Evropské ligy by Plzeň mohla narazit na lepšího z dvojice Šachtar Doněck - Besiktas Istanbul, postupujícího mezi Anderlechtem Brusel a Häckenem nebo vítěze duelu Šeriff Tiraspol - Utrecht.

Baníku může los přisoudit rakouský Wolfsberg, norský Fredrikstad, vítěze střetnutí Lugano - Kluž nebo lepšího z dua Celje - AEK Larnaka.

Ostrava figuruje i při losu 3. předkola Konferenční ligy, kam by přešla v případě vyřazení od Legie Varšava. I tentokrát bude Baník nasazený stejně jako Sparta, která nejprve potřebuje ve 2. předkole vyřadit Aktobe.