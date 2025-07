Trpišovský o gólu Hradce: Viděl jsem mezeru mezi míčem a lajnou. Co zranění Ogbua?

Proč jste první zápas nezvládli?

„Dostali jsme dva góly, na to nejsme zvyklí. V lize se nám to nestává. Inkasovali jsme první branku, proto nás zápas stál hodně sil. Přesto se nám výsledek podařilo otočit díky náročnosti v druhém poločase. O výhru jsme nakonec přišli po nádherné střele soupeře. Po průběhu nás to mrzí. Žádný zápas v lize není jednoduchý, týmy mají kvalitu, Hradec nám to ukázal. Na druhou stranu, kdybychom si lépe počínali ve finální fázi a hlavně v boxu, dali jsme branek víc. Takových situací, kdy to Zafeiris hladově dohrál při brance na 2:1, jsme potřebovali víc. Pravdou je, že nám něco chybělo.“

Budete na hráče apelovat, že dokud se nepískne, pořád se hraje?

„Měli jsme otočit hru, tím to celé vzniklo. Ale máte pravdu, kdybychom nepřestali hrát, měl by to Sojka těžší.“

Byl to aut, nebo ne?

„Nevím. Kdybych se měl k něčemu přiklonit, já mezeru mezi lajnou a míčem viděl. Jestli jste si všimli, i Sojka na chvíli přestal hrát, ale lavička Hradce na něj zařvala… Ve finále jsme to otočili na 2:1. První inkasovaný gól nebyl příčinou výsledné remízy.“

Po příchodu Michala Sadílka se na beka posunul ze středu hřiště Oscar. Je to momentálně vaše druhá varianta?

„Za nepříznivého stavu jsme na hřiště chtěli dostat hráče, kteří mají zkušenosti s takovým průběhem. Osky nám přišel jako vhodné řešení pro tento vývoj ve chvíli, kdy jsme chtěli dostat do hry Sáďu.“

Čekal jste, že to v prvním kole bude z vaší strany takhle drhnout?

„První kola jsou ošidná. Já si myslím, že drhne výsledek, drhnou některé věci, ale zároveň jsme měli plno situací, kdy nám do zakončení chyběl krok. S Hradcem jsou zápasy náročné, to se dnes ukázalo. Na jednu stranu bych neřekl, že dostaneme dva góly, ale také bych neřekl, že budeme mít tolik možností.“

Oceníte výkon Vasila Kušeje a jeho dvě luxusní gólové nahrávky?

„Jednoznačně, potvrdil přípravu i generálku. Byla radost ho sledovat. Kdybychom v první půli hledali ideální svět, mohl tam něco vyřešit lépe. Vypadá skvěle pohybově, hraje v intenzitě. Přihrávka na Zafeirise byla geniální. Škoda, že mu tam nepadla nějaká střela. Mám z jeho výkonu radost.“

Na druhé straně vám zatápěl Mick van Buren, že?

„Bohužel jsem ho po zápase neviděl, nemohli jsme si popovídat. Předvedl typický výkon, hodně pracovitosti a náběhů. Zápas mu seděl, protože Hradec hrál do otevřené obrany. Mick potvrdil, proč ve Slavii zanechal takovou stopu.“

Zkraje druhé půle musel kvůli zranění odstoupit Igoh Ogbu. Je to vážné?

„Půjde o nějaký svalový problém. Uvidíme po rezonanci, na sonu nějaký nález je.“