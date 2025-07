Kováč po divoké remíze: Dřív bychom prohráli 1:5. Hra Boleslavi? To v Česku nevidíte

Určitě si představoval klidnější utkání. Nakonec ale Radoslava Kováče pohltila na konci zápasu euforie – Lukáš Mašek trefil v 89. hlavičkou vyrovnání na 3:3 a Liberec si připsal na úvod sezony alespoň bod. Po utkání už se to v něm bilo – na jednu stranu byl zklamaný z inkasovaných gólů, zároveň ale ocenil velkou kvalitu Mladé Boleslavi. „Překvapilo mě, že nebyli ztrátoví. To v české lize úplně nevidíte,“ nešetřil chválou.

Diváci se na úvod sezony bavili. Co vy?

„Věděli jsme, že bude Mladá Boleslav hrát na velké riziko a dali jsme jí z toho i gól, ale několikrát nás velmi dobře provlíkli. Zápas musel být hezký, ale jsem zklamaný z toho, že jsme dostali tři góly. Spokojený nejsem, ale na druhou stranu jsme ukázali charakter, dostat se z 1:3 na 3:3 bychom před půl rokem nikdy nezvládli. Bylo tam i hodně nových hráčů, které úplně hodnotit nechci, musí si zvyknout a dostat se do toho. Zápasů bylo málo a chyběla nám součinnost. Musíme se zlepšit ve všech aspektech.“

Spadl vám po vyrovnávacím gólu Maška kámen ze srdce?

„Ano, bod musíme stoprocentně brát. Dřív bychom takový zápas prohráli 1:5, odbouralo by nás to. V tom jsme udělali posun. Ale ty inkasované góly mě opravdu mrzí.“

Co jste říkal na výkon soupeře?

„Musím pochválit trenéra Aleše Majera, za tu chvíli tu udělal velmi dobrou práci. Takticky tu dělá zajímavé věci mezi řadami, uvidíme, jak mu to bude dál fungovat. Přeju jim to, ať se toho drží, ale liga je v tom neúprosná.“

Překvapila vás Boleslav něčím?

„Překvapilo mě, že nebyli ztrátoví, byli velice přesní. Věděli jsme, že si nás budou lákat, ale velmi dobře nás provlíkali. Ševčík si chodil do meziprostoru a nám tam nevystupovali stopeři. Musím pochválit i Filipa Lehkého. Na to, že hrál minulou sezonu druhou ligu, byl skvělý. Výborný výkon, dělal nám problémy. Připravovali jsme se na Martina Králika, který umí skvěle protahovat, a i on odehrál do ofenzivy výborný zápas. V české lize tohle úplně nevidíte, je to zajímavé. Asi budou zklamaní, ale fotbal měl parametry.“

Duo Lukáš Mašek a Vojtěch Stránský, které trochu kontroverzně přišlo z Boleslavi do Liberce, nakonec rozhodlo o vyrovnání. Bylo to téma před zápasem?

„Kluci byli perfektně nastavení. Mašek skvěle pracoval v přípravě, čtrnáct dní si na to zvykal, ale stejně jako ostatní střídající hráči nám pomohl. Musím ho pochválit, takhle má vypadat, když někdo přijde na plac.“

Jaká pozitiva a negativa vám zápas ukázal?

„Tři góly venku, to je velmi pozitivní. Ale musíme zapracovat na defenzivě, lépe bránit jako celý tým. Když se podíváte zpětně na gól na 1:3, to nejde takhle reagovat.“

Přehrál vás soupeř ve středu hřiště?

„Střed je pojítko se vším. Musíte mít dobré vzdálenosti mezi hráči, tam jsme byli netrpěliví a vytvářeli tam moc velké díry. To není úplně o záložnících, defenzivní linie to musí lépe stlačovat. Je to složité hodnotit, Pech a Macek dali gól, Hlavatý z penalty, Stránský přihrál. Musím se na to podívat.“

Hledáte stále posily?

„Asi nic nebudu prozrazovat, když řeknu, že momentálně hrajeme se dvěma stopery. A Plechatý se tam v závěru za něco chytal… Máme samozřejmě plán B, ale nikdy to není optimální. Pracujeme na tom, abychom konkurenci zkvalitnili.“

Bude příště už připraven Aziz Kayondo?

„Uvidíme, jak se bude cítit. Je to jedna z variant. Ale musí se cítit dobře a být stoprocentně připravený.“