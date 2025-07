Co to pijí na Tour? „Tajemná“ rudá tekutina je regenerační fígl a mnohé překvapí

Skončí etapa Tour de France, cyklisté dojíždí ke svým masérům a následuje podobný rituál. Nejdřív polití se vodou, pokud jde o etapy ve velkém vedru, zbytek vypijí. Pak dostanou druhou lahev nebo krabičku s nápojem, kterou do sebe také vyklopí. V případě plastové lahve jde vidět i obsah – rudá tekutina. Co to tedy konzumují? Vysvětlení je prosté, současně i překvapivé.