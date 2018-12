Jaký otec, takoví synové. The Tkachuk brothers sbírají body i trestné minuty

Když se v létě ptali Bradyho Tkachuka na to, co by tým s jeho příchodem získal, měl okamžitě jasno. „Velkého power-forwarda, který je zručný,“ hlásil sebevědomě pro klubové stránky Flames, kteří si jeho staršího bráchu Matthewa vybrali jako šestku draftu 2016. „Útočníka, proti kterému se hraje těžce a je ve správný čas na správném místě. Preferuje hru do těla, ale zároveň má hráčskou šikovnost.“

Žádná rivalita

Právě tvrdá hra dělá z „The Tkachuk brothers“ velmi nepříjemné soupeře. A co je pro soupeře ještě horší, oba patří v probíhajícím ročníku k produktivním hráčům svých mužstev. Brady hned ve druhém duelu NHL pokořil rodinný rekord, když se stal nejrychleji skórujícím Tkachukem v nejlepší hokejové lize světa. Puk se mu odrazil od brusle.

Zkušenější Matthew v letním dvojrozhovoru odpovídal i na otázku, jestli mezi ním a Bradym panuje bratrská rivalita. „Není mezi námi žádná vyhrocená,“ ujišťoval s úsměvem. Mimo jiné ovšem připomněl, že draft je pro hokejistu pouze základní kámen. „Samozřejmě pozice, ze které vás vyberou na draftu, neznamená až tak moc. Záleží především na tom, jak si povedete v NHL.“

Bradyho si vybrala Ottawa. A v úvodu profesionální kariéry si nevede zle. Na kempu splnil očekávání a vybojoval si místo v kabině Senators. Po čtyřech utkáních, ve kterých zaznamenal 6 bodů (3+3), si ale poranil levou nohu a musel vynechat 11 zápasů. Po návratu navázal na úvod sezony a připsal si 10 bodů (6+4) ve 14 střetnutích. O dva roky starší Matthew, vítěz juniorského Memorial Cupu z roku 2016, který NHL hraje třetím rokem, má po 32 zápasech 37 bodů (13+24).

Brady se rvaček nebojí

Ani jeden z bratrů se navíc nebojí jít do přímé konfrontace s protihráči. Brady už má za sebou i první bitku v NHL. Rukavice neshodil bezdůvodně. Chopil se role mstitele, když se forvard Justin Abdelkader z Detroitu opřel do bodového tahouna Marka Stonea. I Matthew se nebojí rukavice zahodit, ale umí se ovládat (letos 29 trestných minut).

Příklad? V derby o provincii Alberta proti Edmontonu jej naháněl Zack Kassian s výzvou k pěstnímu souboji. Matthew Tkachuk ale vzhledem ke stavu (1:0 pro Edmonton) udržel chladnou hlavu. I poté, co ho soupeř povalil na zem a začal do něj bušit pěstmi. Věděl, že jej tým potřeboval na ledě, je třetím nejproduktivnějím hráčem týmu. Calgary také nakonec zápas otočilo na 4:2.

VIDEO: Tkachuk vs. Abdelkader

Zámořští novináři přirovnávají herní styl bratrského dua k současnému útočníkovi Bostonu Bradu Marchandovi nebo bývalému provokatérovi Claudu Lemieuxovi. Oba zmiňovaní forvardi se umí (uměli) dostat snadno soupeři pod kůži a do toho být produktivně prospěšní pro své mužstvo. Marchand posbíral v předchozích dvou ročnících shodně 85 bodů (aktuálně má 33 bodů z 32 zápasů), je ovšem také nejtrestanějším hráčem ligy (74 trestných minut). Claude Lemieux byl i přes své skandály vyhlášený nejužitečnějším hráčem play off 1995 a mimo jiné má čtyři prsteny pro vítěze Stanley Cupu.

Zdá se, že „The Tkachuk brothers“ se budou ubírat podobným směrem. Útočníka z Calgary už nemají v lásce hokejisté Los Angeles Kings. Především bek Drew Doughty, který s Mattem v minulých dvou sezonách vedl menší válku. Jestli si Brady podobně znepřátelí konkrétního soupeře, je zatím ve hvězdách. Nicméně v tuto chvíli je pro něj klíčový herní progres, nikoliv pěstní. A v něm si, k tátově radosti, vede Brady zatím slibně. Stejně jako starší brácha.