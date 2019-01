Marchand se místo bitky vysmál: Nejsi mi rovný! A Chára letěl z ledu | iSport.cz

Bruins porážkou přišli o sérii pěti vítězství v řadě. Experti možná podobný scénář čekali, Boston na Washington v poslední době vůbec neumí, s neoblíbeným soupeřem prohrál počtrnácté v řadě, poslední výhra se datuje do března 2014.

Rozpoložení obou celků pěkně ilustrovalo i střetnutí Ovečkina s Chárou, po kterém skončil 205 centimetrů vysoký a 113 kilogramů vážící slovenský bek nedobrovolně na střídačce Washingtonu.

VIDEO: Podívejte se na souboj Ovečkina s Chárou

Klíčem k vítězství Caps byl famózní Braden Holtby, 29letý Kanaďan byl za 39 zákroků vyhlášen první hvězdou utkání. "Krušný zápas, docela jsem se zpotil," smál se po utkání v rozhovoru pro klubovou TV brankář posledních vítězů Stanley Cupu, které Boston přestřílel 41:22.

Holtby chytal ze čtrnácti vítězných utkání proti Bostonu hned dvanáct. "Slyšel jsem o té vítězné sérii proti Bruins před zápasem, logické vysvětlení ale nemám. Hodně zápasů bylo o gól, jiné rozhodovalo prodloužení, je to náhoda, máme více štěstí asi," nedělal z úžasné série vědu kapitán Capitals Nicklas Bäckström.

Co se ale stalo mezi Marchandem a Ellerem? Před polovinou základní části při vedení Caps 1:0 zkusil dánský centr vyvolat bitku. Jenže známý provokatér a "olizovač" tváří soupeřů jen klesl na kolena a pěstní výměnu názorů odmítl. „Pardon, ale já opravdu necítím potřebu si něco dokazovat. On (Eller) hraje deset minut za zápas, zatímco já dvacet,“ citovala Marchandova slova po utkání Marisa Inhemiová, redaktorka Boston Herald.

VIDEO: Diváci v TD Garden se bitky Marchanda s Ellerem nedočkali

„Každý viděl, z jakého je těsta,“ ušklíbl se Eller, který za iniciování bitky dostal trest za nesportovní chování, v pozápasovém rozhovoru pro Washington Post. A měl na mysli i Marchandovu slovní přestřelku z konce utkání s Tomem Wilsonem, ke které došlo po zranění ruského obránce Washingtonu Dmitrije Orlova.

Rodákovi z Novokuzněcku se stal osudný střet s Ryanem Donatem.

VIDEO: Slovní přestřelka Toma Wilsona s Bradem Marchandem

.@tom_wilso spent the entire TV timeout after the Orlov injury going back and forth with Marchand and the Bruins bench. pic.twitter.com/u3rsi8QUIz