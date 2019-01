Český gólman září v AHL. Vaněček o čoudu od Ovečkina či Pešánovi | iSport.cz

V zámoří načal už čtvrtou sezonu, v přípravě si ve dvou zápasech zachytal i za hlavní tým. Odchovanec Havlíčkova Brodu nadále sní svůj sen o NHL, v cestě mu ale stojí těžcí konkurenti. Kromě dua brankářů Capitals je to i Ilja Samsonov. Bývalý brankář Magnitogorsku je Vaněčkovým soupeřem místo v brankovišti. „Je to jen o nás dvou. Nevěřím, že když budu chytat blbě, půjdu do NHL místo něj,“ říká čerstvě třiadvacetiletý gólman v rozhovoru pro Sport.

Oba jste zatím odchytali přibližně stejný počet zápasů, v poslední době ale naskakujete spíše vy. Jste jednička?

„Začali jsme na stejné startovní čáře, poslední dva měsíce jsem o něco víc chytal já. Jelikož hrajeme často pátek-sobota-neděle, vždycky musí jeden odchytat dva zápasy, poslední dobou to tedy jsem víc já.“

V brance se perete o jediné místo, jak spolu ale vycházíte lidsky?

„Je to výborný kluk. Normálně se bavíme, on tedy neumí moc plynně anglicky, respektive co potřebuje, to řekne, ale nemluví plynule. Takže když něco potřebuje, zavolá, všechno se snaží dělat přese mě. Jsme konkurenti v bráně, ale jinak mezi námi absolutně žádná lidská komplikace není, je to fajn kluk.“

Jak jste vlastně vnímal jeho letní příchod? Před vámi jsou v hierarchii organizace Braden Holtby a Pheonix Coltby, naštvalo vás, že přichází další konkurent v boji o vysněnou NHL?

„Věděl jsem, že přišel z KHL, takže to bude určitě dobrý gólman. Zároveň jsem ale věděl, že to bude jen o nás dvou, kdo jak bude chytat. Nevěřím, že když budu chytat blbě, půjdu do NHL místo něj. To samé i naopak. Kdo bude lepší, ten tam půjde.“

Kdyby se teď jeden z dvojice gólmanů Capitals zranil, koho by si klub vytáhl nahoru?

„To nedokážu říct. Je to především rozhodnutí trenéra ve Washingtonu, to nedokážu odhadnout.