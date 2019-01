Rittich dojal okradeného brankáře. Proto je NHL jedinečná, těšilo hvězdu | iSport.cz

Mladičký brankář mládežnického celku Crowfoot Coyotes za smutných okolností málem předčasně ukončil sezonu. Žádné betony a lapačka - žádné tréninky a zápasy. Společně s gólmanským vercajkem zloděj ukradl ze zaparkovaného automobilu i notebook a další věci jeho otce. Rychlý sled událostí naštěstí naznačil, že se Jack vrátí na led dříve, než on i jeho rodina zamýšleli.

Flames a Oilers ve spolupráci se Sport Central (kanadský distributor sportovních potřeb), Sports Equip Bank a za finančního příspěvku řady obyčejných obyvatel Alberty sesbírali velmi rychle potřebnou sumu a Jackovi pořídili „nové“ vybavení. A co víc, Jack se zúčastnil pondělního předzápasového tréninku Flames, na kterém Rittich a spol. ladili formu na úterní zápas proti Carolině.

Pro mladého Jacka a jeho kolegu to byl životní zážitek. Potkali se jak s českým přízrakem letošní sezony, tak s ikonickým Mikem Smithem, od obou navíc dostali dresy a další dárky s klubovou tématikou. "Zdar hoši, jak se máte," přivítal se s návštěvníky kabiny David Rittich po svém příchodu z ledové plochy. "Dobře, děkujeme! Ooooooo, tolik šmouh od puku," divil se mladý Jack, když poplácal Rittichovu vyrážečku.

The #Flames and Oilers are rivals but Calgary and Edmonton have joined forces to make sure one young man gets back on the ice.



Jack had his goalie equipment stolen so @SportsEquipBank and @SportCentral_AB teamed up to get him geared up and today, he attended the Flames practice! pic.twitter.com/OtzEokjPYk